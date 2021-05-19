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    Başkan Erdoğan'ı Filistin üzerinden hedef alan yine yalanlara sarıldı! Zavallısın Akşener...

    İYİ Parti Genel Başkanı Filistin için mücadele eden Başkan Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alarak çocuk katili Netanyahu'ya benzetti. Duruma tepki gösteren Erdoğan'ın Akşener'e "Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." ifadeleriyle yanıt vermesinin ardından Akşener bir kez daha Erdoğan'a saldırdı. Bu kez de ' madalyası' yalanına sarılan Akşener'e 'Zavallısın Akşener' etiketi ile tepki yağarken aynı yalanı 2018 yılında da söylediği ve üyesi 'den tepki gelince sildiği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Zavallısın Akşener

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Filistin için mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı skandal sözlerle hedef alarak çocuk katili Netanyahu'ya benzetti.

    Başkan Erdoğan skandal benzetmeye sert tepki gösterdi.

    "FİLİSTİN'İN HARİTADAKİ YERİNİ BİLMEYECEK KADAR ZAVALLIDIR"
    Erdoğan Akşener'e "Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o, Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır." ifadeleriyle yanıt verdi.

    AKŞENER BU KEZ 'YAHUDİ CESARET MADALYASI' YALANIYLA SALDIRDI
    Akşener, Başkan Erdoğan'ın kendisine tepki göstermesinin ardından utanacağına bir kez daha saldırdı.

    Bu kez de 'Yahudi cesaret madalyası' yalanına sarılan ve algı operasyonu yaparak tweet atan Akşener, "Sayın Erdoğan, Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır." şeklinde skandal ifadelerle asılsız iddialarda bulundu.

        "ÖDÜL TÜRK DİPLOMATLAR ANISINA VERİLMİŞTİR"
        Akşener'in iddiası yine Yahudiler tarafından yalanlanmıştı. Yahudi Kuruluşu ADL (İftira ve İnkarla Mücadele Birliği) Kudüs bürosu şefi Caroll Nuriel 2014 yılında yaptığı açıklamada konuya açıklık getirmişti.

        "Sayın Erdoğan'ın şahsına ödül vermedik, kendisine verilen plaket ''Cesaret'in Takdiri'' adı ile bilinen ve 2. Dünya savaşındaki soykırımdan Avrupa'daki Yahudileri kurtarmış olan Türk Diplomatların anısına atfen kendisine takdim edilmiştir" ifadelerini kullanan Nuriel, "Yani Biz bu takdir plaketini kendisine teslim ettik ama bu plaket aslında bugün hayatta olmayan Türk Diplomatların anısına verilmiştir." sözleriyle durumu açıklamamıştı.

        2018' YILINDA YAHUDİLERDEN TEPKİ GELİNCE TWEET SİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
        Akşener'in 2018 yılında Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Yahudi üstün cesaret madalyası kimlere takılır biliyor musunuz? İsrail'e hizmet edenlere, Süleyman tapınağının yapımına yardım edenelere. 3'üncü bir şey var bu abi her türlü milliyetçiliği de ayaklar altına almıştı. Bu nasıl yerli ve milli?" şeklinde tweet atmıştı.

        Türk Yahudi Toplumu üyesi Karel Valansi' ise Akşener'e yanıt olarak "Her türlü ayrımcılıkla mücadele eden Amerikan Yahudi kuruluşu ADL 2. Dünya Savaşı'ndan Yahudilerin hayatını kurtaran Türk diplomatların anısına cesur Türk halkını temsilen dönemin Başbakanı Erdoğan'a verdi bu ödülü siz de biliyorsunuz ama..." ifadelerini kullandı. Akşener Valansi'nin açıklamalasının ardından tweetini sildi.

        AKŞENER'E TEPKİ YAĞDI
        Akşener'in Erdoğan'ı yalan iddialarla hedef almasına tepki yağdı.

            ZAVALLILIK BUDUR İŞTE
            Bir kullanıcı, "Sayın Akşener; Başkan Erdoğan, Mısır'ın Refah sınır kapısından Gazze'ye gidecekti Mısır'da darbe oldu. Türkiye binlerce Doğu Türkistanlıya sahip çıkıyor. Yahudi Cesaret Madalyası olayı koca bir yalandır. Hem zavallısın hem yalancı! #ZavallısınAkşener" ifadeleriyle tepki gösterdi.

            İşte o tepkilerden bazıları:
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