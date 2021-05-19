AKŞENER BU KEZ 'YAHUDİ CESARET MADALYASI' YALANIYLA SALDIRDI

Akşener, Başkan Erdoğan'ın kendisine tepki göstermesinin ardından utanacağına bir kez daha saldırdı.

Bu kez de 'Yahudi cesaret madalyası' yalanına sarılan ve algı operasyonu yaparak tweet atan Akşener, "Sayın Erdoğan, Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze'ye gidememektir. Zavallılık, İsrail'e esip gürleyip, Çin'e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır." şeklinde skandal ifadelerle asılsız iddialarda bulundu.