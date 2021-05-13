"Sadece AFAD olarak biz değil, koordinasyonunu biz sağlıyoruz doğru, AFAD'ın evleri var ancak sivil toplum kuruluşları da burada hayırda yarışıyorlar. Bu bizim için fevkalade önemli bir durum. Her şey parayla olmuyor, gönülle oluyor, gönülle insanlıkla oluyor. Allah razı olsun, bunlar çok çabuk zamanda yapılan işler. Yapan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Burada olağanüstü kısa zamanda olağanüstü büyük işler yapıldı. Bu da Allah'ın inayetidir. O dedi ve oluyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı, minnetlerimizi, aziz milletimize de hayırlarının yerine gittiğini ve burada çok ihtiyaçlı olan kendi topraklarından, yerinden edilmiş, yetim ve dul kalmış insanların ev imkanı bulduklarını ve birinci sınıf bir hizmetle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek istiyorum. İnşallah çok bilen, çok konuşan, az icraat yapan, aynı Kudüs'te olduğu gibi zulme sessiz kalan Avrupa da burada neler yapıldığını görür de farkına varır düşüncesi içerisindeyiz. . Allah yardımcımız olsun inşallah. Tekrar buradaki vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum."