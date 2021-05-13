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    • 13.05.2021 19:24
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan mafya lideri tepkisi: ’den medet uman muhalefet...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , kullanışlı operasyon aparatı ve suç örgütü lideri 'in tezviratlarına tutunan -seküler cepheye seslenerek, "Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90’lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz" diye konuştu.

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    , sosyal paylaşım sitesi 'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Bir zamanlar Fuat Avni'den medet uman muhalefet kendine yeni bir oyuncak bulmuş. AK Parti'nin alametifarikası 90'lar kalıntısı her türlü illegal yapıyı tarihin çöplüğüne göndermesidir. Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90'lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'yu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" sözlerini kullanmıştı.

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