Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Bir zamanlar Fuat Avni'den medet uman muhalefet kendine yeni bir oyuncak bulmuş. AK Parti'nin alametifarikası 90'lar kalıntısı her türlü illegal yapıyı tarihin çöplüğüne göndermesidir. Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90'lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: UMARIM BU YAPTIKLARINDAN HİCAP DUYARLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'yu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" sözlerini kullanmıştı.