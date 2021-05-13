DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını itiraf etti.
CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Gül'ü muhalefetin ortak adayı göstermek istediklerini söyledi.
ARKADAN HANÇERLEMELER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA AKILLARA GELECEK
Babacan'ın ihanet itirafını değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.
Abdullah Gül'e ciddi tepkilerin olduğunu aktaran Pazarcı, "Hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
FIRILDAK KUBİLAY BENZETMESİ
Geçtiğimiz günlerde ihaneti itiraf eden Babacan'ın tavrının da tartışılacağını söyleyen Pazarcı, "Belki de Türkiye'de ileride bir takım örnekler verilirken bir dayanak haline gelecek. Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.