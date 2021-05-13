ARKADAN HANÇERLEMELER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA AKILLARA GELECEK

Babacan'ın ihanet itirafını değerlendiren Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, "Mesela biz Fırıldak Kubilay'dan bahsederdik geçmişte pek çok parti değiştirenlere örnek verirken Kubilay Uygun'dan bahsederek şimdi herhalde arkadan hançerlemeler söz konusu olduğunda Ali Babacan ismi sürekli olarak öne çıkacak" ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül'e ciddi tepkilerin olduğunu aktaran Pazarcı, "Hem CHP içinden hem yakın çevreden. O açıdan istese de bana göre Sayın Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü tekrar sahaya itemez itmeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu meselenin kapandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.