CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, bugünkü manşetinde Mafya lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden asılsız bir habere imza attı. Cumhuriyet, "Derin ilişkiler" başlıklı haberinde "Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma Emniyet ağını ortaya döktü" ifadelerine yer verdi.



"KOMUTAN ÇETE LİDERİYLE"

Cumhuriyet, tepki çeken haberinde "Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahaettin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.







"TERÖRLE MÜCADELE TARİHİMİZİN EN ŞANLI KOMUTANI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla

terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,

ortakları HDPKK için intikam alan,

Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir



Türkiye eski Türkiye değil



Hesabını hukuk önünde vereceksiniz — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 11, 2021

BAKAN SOYLU'NUN TEPKİ GÖSTERDİĞİ O HABER

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan o haber: