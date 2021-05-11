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    • 11.05.2021 09:37
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    İçişleri Bakanı 'dan 'in skandal haberine sert tepki: Hukuk önünde hesap vereceksiniz

    Son dakika haberi... İçişleri Bakanı , 'in mafya lideri 'in iddiaları üzerinden derlediği habere Twitter hesabından tepki gösterdi. Bakan Soylu, "; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerine yer verdi.

    Cumhuriyet gazetesinin skandal haberine sert tepki

    CHP yandaşı , bugünkü manşetinde Mafya lideri 'in iddiaları üzerinden asılsız bir habere imza attı. , "Derin ilişkiler" başlıklı haberinde "Peker'in iddiaları siyaset, mafya, jandarma Emniyet ağını ortaya döktü" ifadelerine yer verdi.

    "KOMUTAN ÇETE LİDERİYLE"
    Cumhuriyet, tepki çeken haberinde "Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahaettin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.



    "TERÖRLE MÜCADELE TARİHİMİZİN EN ŞANLI KOMUTANI"
    İçişleri Bakanı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz." ifadeleriyle Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.

    BAKAN SOYLU'NUN TEPKİ GÖSTERDİĞİ O HABER
    İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Cumhuriyet'in iftiralar üzerine yazılan o haber:

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    Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Cumhuriyet'in skandal haberine sert tepki: Hukuk önünde hesap vereceksiniz