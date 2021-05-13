Terör örgütü PKK işçileri hedef aldı.
PKK teröristler Pervari ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü mevkisinde tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, bölgede çalışma yapan telekomünikasyon şirketine ait aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.
İŞÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU
Şirket çalışanı iki kişinin yara almadan kurtulduğu saldırıda araçta hasar oluştu. Çalışanlar, kontrol amaçlı Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.