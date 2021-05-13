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    • 13.05.2021 20:49
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    'te terör örgütü PKK telekomünikasyon şirketi çalışanlarına el yapımı patlayıcı ile saldırdı

    Terör örgütü PKK işçileri hedef aldı. ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, içerisinde iki telekomünikasyon şirketi çalışanının bulunduğu aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

    AA
    Terör örgütü PKK işçilere saldırdı!

    Terör örgütü PKK işçileri hedef aldı.

    PKK teröristler ilçesine bağlı Sarıyaprak köyü mevkisinde tuzakladıkları el yapımı patlayıcı, bölgede çalışma yapan telekomünikasyon şirketine ait aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

    İŞÇİLER YARA ALMADAN KURTULDU
    Şirket çalışanı iki kişinin yara almadan kurtulduğu saldırıda araçta hasar oluştu. Çalışanlar, kontrol amaçlı kaldırıldı.

    OPERASYON BAŞLATILDI
    Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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