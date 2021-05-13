



Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında

Cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti.

Ancak, başından itibaren en en başarılı olduğu alan, mafyadan bu ülkeyi ve milleti kurtarmaktır.

Onun için Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım.

Mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediği için.

İddiana, iftirana gelince...

Senin gibi kalleşlerle ve müptezellerle yüzleşe yüzleşe Türkiye bu noktaya geldi.

Üzerime düşeni alıyor ve yüzleşiyorum.

İstanbul ve Bursa mahkemelerinde iki dosyan var. İstanbul'daki dosyanın başlangıcını bilmiyorum.

Ancak dosyanın yeniden hareketlenmesi ve operasyona dönmesinde bizatihi katkım var.

Bursa'daki dosya ise bir kişinin şahsıma şikayeti ile baştan sona benim takibim.

Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa Aziz milletimizin gözü önünde idam dahil her türlü cezaya, aşağılanmaya razıyım.