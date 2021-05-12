"SİYASETTE HER ZAMAN YÜZDE 20 İHANET KOTASI KOYACAKSIN"

Meral Akşener'in Kılıçdaoğlu ve Karamollaoğlu'nun önerisine karşı çıktığını, bu nedenle A Planı olarak belirlenen Abdullah Gül'ün adaylığının gerçekleşmediğini belirten Sevigen, "Meral Akşener kabul etmediği için olmadı, bir yandan da içeriden aday arıyorlardı. Kemal Bey'in A Planı Abdullah Gül'dü. Olmayınca B Planı olan Muharrem İnce'yi aday yaptı." diye konuştu.

"Siyasette yüzde 20 ihanet kotası koyacaksın." diyen Sevigen, "İhanet kotası koyarsan hayal kırıklığına uğramazsın. Nasıl zamanında bizi, Deniz Baykal'ı en yakın arkadaşlarımız terk etti, bunlar yaşanıyor. Tayyip Erdoğan, Ali Babacan'ı bu yüzde 20 ihanet kotasının içine koysun, hiç üzülmesin." ifadelerini kullandı.

"EN YAKIN ARKADAŞINA İHANET EDEN TOPLUMA, DEVLETE NASIL İHANET ETMEZ"

Sevigen, Ali Babacan'ın yaptığı açıklama ile halkın gözündeki yerini kaybettiğini ve güvenini derinden sarstığını söyledi.

Bir siyasetçi için en önemli konunun 'güven' olduğunu söyleyen Sevigen şöyle konuştu:

Ama tabi şu açıdan da bakmak lazım, kendi arkadaşına ihanet eden insan, devlete nasıl ihanet etmez, vatandaşa, topluma nasıl ihanet etmez. Bu kadar yazık. Siyasette ayrılık olur, ama babayiğit gibi gidersin, 'Ben yolumu çizdim, ayrılıyorum' dersin. Helalleşirsin. Hem benim ekmeğimi yiyeceksin, hem bana yılan olacaksın. Bu olmaz.