Sevigen'in sözleri şöyle:
CHP'nin kendi adayı olsun. Gücüm yettiğince bunu savunuyor ve söylüyorum. Başka ideolojiden birini aday yaptığınızda kazansanız da kaybedersiniz. Ama kafalarında 2023 için yine çatı aday var. Bunun üzerinde çalışıyorlar. Tek başına seçime gireceklerini zannetmiyorum. Kemal Bey, 'Aday olurum' sinyali falan veriyor. Aday olacağı için değil, partiyi bir arada tutmak için yapıyor bunu. Muhalefet erken seçim falan istemiyor. Bu çağrıları parti dağılmasın diye yapıyor. Yeni oluşum ve partilere katılım olmasın diye yapıyor. 'Erken seçim olacak, partinin durumu iyi' mesajı vererek tutmaya çalışıyor.
"4-5 GÜNDÜR TÜRKİYE ÇALKALANIYOR, CHP'DEN BİR YALANLAMA BİLE YOK"
"CHP'nin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor." diyen Sevigen CHP'nin sessiz kalmasını 'çürümüşlük' olarak değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu'nun eski avukatının, '650 milyar peşkeş çekildi' iddiasını da hatırlatan Sevigen, yalanlama bile yapılmamasına ateş püskürdü.
Sevigen sözlerini şöyle sürdürdü:
CHP'li avukat çıktı, sana 'Hırsızsın' dedi. Bir CHP'li cevap vermez mi ya? Bir Allah'ın kulu çıkıp da, 'Bu yalan, ne diyorsun kardeşim sen' demiyor. Sabah Gazetesi'nde 4-5 gündür CHP'li vekilin yaptıkları manşet. Bir insan, bir parti, 'Gel bakalım kardeşim, nedir bu işin aslı? Sen bunu yaptın mı?' demez mi? 4-5 gündür Türkiye çalkalanıyor. Kemal Bey'in avukatlığını yapmış avukat, '650 milyar peşkeş çekildi' diyor. Bir CHP'li cevap vermiyor. Buna cevap verilmez mi? Bir açıklamayı bırakın yalanlama bile yapılmıyor. Bunun adı çürümüşlüktür.
CHP'YE FİLİSTİN ELEŞTİRİSİ: TARLADA İZİN YOKSA HARMANDA SÖZÜN OLMAZ
İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Kudüs'teki saldırılarına değinen Sevigen, 'Katliam yapılıyor' dedi. CHP'nin sessiz kalması, mücadele etmemesine ise büyük tepki göstererek şunları söyledi:
Filistin'de büyük katliam oluyor. Çocuklar, kadınlar ölüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sağa sola koşturuyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Tayyip Bey, telefon diplomasi yapıyor. Yahu CHP ne yapıyor? Niye Kemal Bey, CHP'li vekilleri göndermiyor, sesi duyurmuyor. Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz. Adam katliam yapıyor, çoluk çocuk demiyor. Ben olsam, Avrupa Birliği'ne kendim giderim, İngiltere'ye Fransa'ya, İtalya'ya sol kesime giderim. Baskı yapın derim. CHP ne yapıyor ya? Bizimki Twitter Genel Başkanı... Meral de çıkıyor esnaf geziyor. Ya kardeşim, herkesin dünyada bir karşılığı vardır. Çıkıp sesi duyursanıza. Hareket edin, dünyayı dolaşın ya! Şimdi Filistin'e sahip çıkmaz, ses çıkarmazsanız, iki gün sonra 'Ben mücadele ettim, sizin hakkınızı savundum' demeye hakkınız, yüzünüz olmaz.
CANAN KAFTANCIOĞLU'NA: ÖNCE ORADA ÖLDÜRÜLEN ÇOCUKLARI GÖR...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Beyoğlu'nun Tarlabaşı bölgesinde Filistin'e destek için düzenlenen konvoya tepki vermesine de sert eleştiriler yöneltti. Kaftancıoğlu'nun katliamı görmemesine, kınamamasına ateş püskürdü:
Canan hanımı görevde olsam bir gün tutmam. Gölge etmesin başka ihsan istemez. Canan hanımı çok ciddiye almaya gerek yok. Gölge etmesin bu insanlar başka bir şey inanın istemez. Bu saate kadar katliamı görmedin, bunu mu gördün yani. Önce sen bu katliamı gör. Orada insanlar öldürülüyor, çocuklar, kadınlar katlediliyor. Diğer tarafta dans ediyorlar. Sen bunları kına, ondan sonra bu insanları salgını yaymakla eleştirirsin onu anlarım. Ortalarda görünmüyordu bir süredir. Yine otursun oturduğu yerde, gölge etmesin.
NE OLMUŞTU?
Halk TV'de bir programa katılan DEVA Partisi Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Millet İttifakı'nın Abdullah Gül'ü aday yapması için görüşmeler gerçekleştirdiğini itiraf etti. İhanetin itirafı Türkiye'de büyük ses getirdi.
Gelin Babacan'ın o itirafını hatırlayalım:
"2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim"
Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.
Ali Babacan; "Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı olması girişimlerini kast ediyorsunuz. Sizce o gün Abdullah Gül neden ortak aday olmalıydı? Neden olamadı?" şeklindeki soruya, "O günkü duruma baktığınızda muhalefet ancak ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta 2018 tam beş yıl kaybetti memlekete" dedi.
Ali Babacan, "Neden olmadı?" sorusuna, "Çünkü o günkü ortak aday formülü son günlere kadar gider iken ki, o zaman şöyle oldu. Diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunu teklif ettiler. (Abdullah Gül) Sayın Gül'e.." şeklinde cevap verdi.
Ali Babacan, "Kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.
MUHARREM İNCE'DEN İLK YORUM GELDİ
Muharrem İnce, partisinin Abdullah Gül'ü aday yapmak için gizli görüşmeler yürütmesi, bunun olmaması nedeniyle kendisinin aday yapılmasına tepki gösterdi.
İnce Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:
"Dostların" yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak.