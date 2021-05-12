İsrail ordusunun Doğu Kudüs'te Müslümanlara yönelik şiddeti sonucu içinde çocuklar da olan onlarca kişi şehit oldu.
Bölgede İsrail hükümetinin sivil halka yönelik şiddeti devam ederken Türkiye'de yönetim; olayları önlemek, dünya kamuoyunu harekete geçirmek için yoğun bir diplomasi trafiğine başladı.
İSTANBUL'DA DESTEK KONVOYU
Diplomasi trafiğinin yanında Türk halkı Filistinli mazlumların yanında olduğunu göstermek için sokaklara dökülerek İsrail'in devlet terörünü protesto etti.
Özellikle dün akşam İstanbul'daki yoğun katılımlı protestolarda binlerce araçla oluşturulan konvoy dikkat çekti.
KAFTANCIOĞLU PROTESTOLARA TEPKİ GÖSTERDİ
Bazı kesimler ise bu dayanışmadan rahatsız oldu.
Onlardan biri de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.
İstanbul İl Başkanı, İstanbul'daki protestolara katılmak üzere evlerinden çıkan vatandaşların oluşturduğu konvoydan görüntüler paylaşarak tepki gösterdi.
Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı...Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin'li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok." ifadelerine yer verdi.