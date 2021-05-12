Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.05.2021 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 15:25
    ABONE OL

    : 'de tehlikesiz atık alım merkezinde ! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

    haberine göre merkezine bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde çıkan ı söndürmek için itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

    Atık merkezinde yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

    , saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.



    Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.



    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İsrail protestolarından rahatsız oldu!
    Haberler Güncel Son dakika: Çanakkale'de tehlikesiz atık alım merkezinde yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı