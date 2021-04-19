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    • 19.04.2021 11:02
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    CHP'li İBB Başkanı 'ndan 'ne 12 milyonluk ihale kıyağı

    CHP'li 'nden 12 milyon liralık ihale alan Saadet medyasının, seçim öncesinde de ile bir tiyatroya imza attığı ortaya çıktı. İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.

    Ekrem İmamoğlu'ndan ihale kıyağı

    CHP'li 'nun yönetimindeki 'nin (İBB) ihale sistemi uzun zamandır tartışma konusu oluyor.

    Yeni açılan şirketlere adrese teslim ihalelerin verildiği yönündeki iddialar sık sık gündeme geldi.

    İTTİRAK ORTAĞINA 12 MİLYONLUK İHALE KIYAĞI
    Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre; CHP'li İBB yönetimi, 'nin yayın organı 'ye yaklaşık 12 milyon liralık bir ihale verdi.

    CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin medyasına giden bu ihalenin ardından İmamoğlu ile Milli Gazete arasındaki ilişkiler de ortaya çıkmaya başladı.

    SEÇİM ÖNCESİ SIRADAN BİR VATANDAŞ DİYE EVİNE GİTMİŞTİ
    İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.

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