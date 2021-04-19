CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihale sistemi uzun zamandır tartışma konusu oluyor.

Yeni açılan şirketlere adrese teslim ihalelerin verildiği yönündeki iddialar sık sık gündeme geldi.





İTTİRAK ORTAĞINA 12 MİLYONLUK İHALE KIYAĞI

Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre; CHP'li İBB yönetimi, Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'ye yaklaşık 12 milyon liralık bir ihale verdi.

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin medyasına giden bu ihalenin ardından İmamoğlu ile Milli Gazete arasındaki ilişkiler de ortaya çıkmaya başladı.





SEÇİM ÖNCESİ SIRADAN BİR VATANDAŞ DİYE EVİNE GİTMİŞTİ

İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.