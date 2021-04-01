Ankara 23. İdare Mahkemesi, 7 Aralık 2020 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi (Murat Köse) tarafından verilen önergenin Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı (Mansur Yavaş) tarafından Meclis onayına sunulmamasının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
İŞTE O KARAR
Ankara 23. İdare Mahkemesi'nin kararında, şöyle denildi:
"Dava, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi davacı tarafından, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Aralık ayı ilk oturumu olan 7 Aralık 2020 tarihli oturumunda, gündem görüşülmekte iken gündeme madde ilave edilmesi istemiyle verdiği önergenin Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclis onayına sunulmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır."
"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 'Büyükşehir Belediye Meclisi' başlıklı 12. maddesinin 2. fıkrasında, büyükşehir belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır."
"HUKUKA UYARLIK GÖRÜLMEMİŞTİR"
"5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 'Gündem' başlıklı 21. Maddesinin 2. fıkrasında, 'her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait işlerle ilgili gündem görüşülürken gündeme madde ilave edilmesi istemiyle verdiği önergenin, kabul edilip edilmeyeceği hususunda karar verilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı tarafından Meclis onayına sunulması gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.."
ÜNAL: HUKUKU AYAKLAR ALTINA ALDI, YARGI ÖNÜNDE DE MAHKÛM OLDU
Sabah'a konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili avukat Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın hukuku ayaklar altına aldığını ve yargı önünde de mahkûm olduğunu söyledi.