Ünal, Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde başkanlık yaptığı her toplantıda meclisi provoke ettiğini belirterek, "Sayın Mansur Yavaş, seçilmiş meclis üyelerine 'Sen, sus', 'Sen konuşma' diyerek hukuku ayaklar altına aldı ancak yargı önünde de mahkûm oldu. Adalet yerini buldu" dedi.

Fatih Ünal, Ankara 23. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda belediye başkanının, belediye meclisi toplantılarını yönetirken kanuna ve içtüzüğe uygun, tarafsız bir şekilde meclisi yönetmesi gerektiği ifade edildiği, meclis başkanının verilen önergeleri almama yetkisinin bulunmadığı ifade etti.



MANSUR YAVAŞ, AK PARTİ VE MHP'NİN SÖZLÜ ÖNERGESİNİ ENGELLEDİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 7 Aralık 2020 tarihinde AK Parti'nin ve MHP'nin sözlü soru önerge vermesini engellemiş, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse'nin konuşturmadı ve mikrofonunu kapamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, "Sayın başkan (Mansur Yavaş) önergem olacak. Yazılı olarak önergemi okumak istiyorum" dedi.

Mansur Yavaş, Murat Köse'ye, "Almıyorum önergeyi. Bir dahaki toplantıya verirsiniz. Gündeme devam edin" diye konuştu.

Murat Köse, Mansur Yavaş'a tepki gösterdi ve "Sayın başkan önergeyi almama gibi durumunuz yok. Olmaz öyle şey" dedi.



YAVAŞ, KÖSE'NİN MİKROFONUNU KAPATTI