Ankara'da Sıhhiye başta olmak üzere kentin farklı bölgelerindeki çalışmayan engelli asansörleri ve yürüyen merdivenlere, yaşlı ve hasta vatandaşlar tepki gösterdi. Bir vatandaşın çektiği görüntüler, Sıhhiye'de engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmadığı için iniş çıkışlarda yaşlı ve hasta vatandaşların merdivenleri kullanırken yaşadıkları zorlukları gösterdi.







"SIRTINA ALAN OLMAZ İSE GİDEMEYECEĞİM"

Görüntüleri çeken vatandaş ağır engelli olduğunu ve sırtına alan biri olmaz ise metroya gidemeyeceğini söylerken, göz rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaş ise her ay göz tedavisi için geldiğini ve 3. kez engelli asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerin çalışmadığını ifade etti. Sıhhiye ve Bilkent başta olmak üzere şehrin birçok noktasındaki engelli asansörleri ve yürüyen merdivenler çalışmamakta.