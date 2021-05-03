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    • 04.05.2021 01:49
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    Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun #20yaschallenge paylaşımına '' göndermesi!

    Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı #20yaschallenge etkinliğine katıldı. Gençlik fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu'na bir kullanıcının '' lı göndermesi büyük beğeni aldı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu'na 'SSK' göndermesi!

    CHP Genele Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı #20yaschallenge etkinliğine katıldı.

    Kılıçdaroğlu gençlik fotoğrafını paylaştığını tweette "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)" ifadelerine yer verdi.

    SGK GÖNDERMESİ
    Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına bir kullanıcının yaptığı SSK göndermesi büyük beğeni aldı.

    Kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Genel Müdürlüğü yaptığı dönemi hatırlatarak, "Hey gidi yıllar… SGK'yı batırmak büyük marifetti tabi :)" ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN SSK PERFORMANSI
    Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru sürükledi.

    1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı.

    Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi.

        1999 yılında SSK'nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995'te bu oran yüzde 37'ye kadar açıldı.

        PRİMLER GİDERLERİ KARŞILAMADI
        Uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılaştırmasında da Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25'lik bir azalma olduğu tespit edildi.

        Kılıçdaroğlu gürevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 olurken, 99 yılında ise bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.

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