CHP Genele Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya kullanıcıların gençlik fotoğraflarını paylaştığı #20yaschallenge etkinliğine katıldı.
Kılıçdaroğlu gençlik fotoğrafını paylaştığını tweette "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi:)" ifadelerine yer verdi.
SGK GÖNDERMESİ
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına bir kullanıcının yaptığı SSK göndermesi büyük beğeni aldı.
Kullanıcı Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Sigortalar Kurumu'nun Genel Müdürlüğü yaptığı dönemi hatırlatarak, "Hey gidi yıllar… SGK'yı batırmak büyük marifetti tabi :)" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SSK PERFORMANSI
Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK'yı dibe doğru sürükledi.
1990'ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı.
Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi.