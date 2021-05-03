PRİMLER GİDERLERİ KARŞILAMADI

Uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılaştırmasında da Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25'lik bir azalma olduğu tespit edildi.

Kılıçdaroğlu gürevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 olurken, 99 yılında ise bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.