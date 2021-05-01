CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği günden beridir sürdürdüğü işçi kıyımına bir yenisi daha eklendi. İBB yönetimi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 7 yıldır görevde olan bir çalışanı devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işten çıkarttı.

İŞÇİ KIYIMINA 1 MAYIS'TA DA DEVAM



Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce 15 bin kişiyi işten çıkaran İBB yönetimi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Metro İstanbul A.Ş'de görevli Otomotiv Mühendisi Buğra Babur'un sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işine son verdi. Babur yaptığı açıklamada, "7 yıldır emek verdiğim, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş, tarafından bugün itibariyle işime son verildi" dedi.

TEPKİLER ARKA ARKAYA GELDİ

Engelli kadrosunda çalışan Babur'un işçi bayramında ekmeğinden edilmesine ise tepkiler geldi. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, "Ne kadar demokratik ve emeğe saygılılar değil mi? Ne dersiniz?" diyerek tepki gösterdi. AK Parti MKYK üyesi Emre Ete ise, "Ben hakikaten bu duruma yazacak söz bulamıyorum, buyurun siz yazın" diyerek İBB'deki durumu özetledi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökçe de "İBB'de 1 Mayıs" diyerek engelli kadrosuyla İBB de 7 yıldır hizmet veren Babur'un çıkarılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önce benzer bir skandala imza atarak, İGDAŞ bünyesinde çalışan görme engelli Ulaş Karanfil'i işten çıkardı.