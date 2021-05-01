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    • 02.05.2021 05:31
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    CHP'li 'nin partizanlıkla yaptığı işçi kıyımı sürüyor! 7 yıllık çalışanı bir paylaşımla işten attılar

    CHP'li Başkanı 'nun göreve geldiği günden beridir sürdürdüğü işçi kıyımına bir yenisi daha eklendi. yönetimi, 'nda 7 yıldır görevde olan bir çalışanı devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işten çıkarttı.

    CHP'li İBB'nin işçi kıyımı sürüyor

    CHP'li Başkanı 'nun göreve geldiği günden beridir sürdürdüğü işçi kıyımına bir yenisi daha eklendi. yönetimi, 'nda 7 yıldır görevde olan bir çalışanı devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işten çıkarttı.

    İŞÇİ KIYIMINA 1 MAYIS'TA DA DEVAM


    Sabah'ta yer alan habere göre, Daha önce 15 bin kişiyi işten çıkaran İBB yönetimi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Metro İstanbul A.Ş'de görevli Otomotiv Mühendisi ur'un sosyal medya hesaplarından devlet büyüklerinin yaptığı açıklamaları paylaşması nedeniyle işine son verdi. Babur yaptığı açıklamada, "7 yıldır emek verdiğim, 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla mühendis olarak fedakarca çalıştığım İBB iştiraki Metro İstanbul A.Ş, tarafından bugün itibariyle işime son verildi" dedi.

    TEPKİLER ARKA ARKAYA GELDİ
    Engelli kadrosunda çalışan Babur'un işçi bayramında ekmeğinden edilmesine ise tepkiler geldi. MKYK Üyesi , "Ne kadar demokratik ve emeğe saygılılar değil mi? Ne dersiniz?" diyerek tepki gösterdi. AK Parti MKYK üyesi ise, "Ben hakikaten bu duruma yazacak söz bulamıyorum, buyurun siz yazın" diyerek İBB'deki durumu özetledi. Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı de "İBB'de 1 Mayıs" diyerek engelli kadrosuyla İBB de 7 yıldır hizmet veren Babur'un çıkarılmasına tepki gösterdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi daha önce benzer bir skandala imza atarak, bünyesinde çalışan görme engelli 'i işten çıkardı.

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