ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklama yaptı. "Her yıl bugün (dün) Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullandı. Skandal açıklama toplumun her kesiminden büyük tepki çekti.

TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

LOBİLERE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermeni lobilerin baskısıyla Biden'ın yaptığı açıklama, yok hükmündedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: ABD bu kararı alırken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Biden'ın tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddialarını şiddetle kınıyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Ermenistan'ın kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile ilişkilere gölge düşürmektedir.