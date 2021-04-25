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    Başkanı , olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullandı: Her kesimden tepki yağdı

    Başkanı , olaylarına ilişkin açıklama yaptı. "Her yıl bugün (dün) ında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullandı. Skandal açıklama toplumun her kesiminden büyük tepki çekti.

    ABD Başkanı , olaylarına ilişkin açıklama yaptı. "Her yıl bugün (dün) ında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullandı. Skandal açıklama toplumun her kesiminden büyük tepki çekti.

    TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Sözcükler tarihi değiştiremez, yeniden yazamaz. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

    LOBİLERE DİZ ÇÖKMÜŞTÜR
    Cumhurbaş    kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ermeni lobilerin baskısıyla Biden'ın yaptığı açıklama, yok hükmündedir.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: bu kararı alırken ne yazık ki lobilerin taleplerine diz çökmüştür.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Biden'ın tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddialarını şiddetle kınıyoruz.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'ın kabul ettirmeye çalıştığı söylem, ile ilişkilere gölge düşürmektedir.

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    Haberler Güncel ABD Başkanı Joe Biden,1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' ifadesini kullandı: Her kesimden tepki yağdı