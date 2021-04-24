



* 2002'den itibaren Ermeni meselesiyle ilgili yeni bir proje geliştirildi ve Ermeni meselesine ait belgelerin çevirilerinin yapılıp internet üzerinde yayımlanmasına karar verildi. İlk defa 2002 yılı Haziran ayında başlanan bu proje çerçevesinde 4 bin 643 belgeye çeviri yazıları ile birlikte internet üzerinden ulaşılmaktadır. Bugün itibariyle Osmanlı Arşivi veri tabanında "Ermeni" kelimesi kullanılarak yapılan bir arama sonucunda yüzbinlerce belgeye ulaşılmaktadır.

ERMENİSTAN'DAN 5 KİŞİ GELDİ

* 2006-2020 yıl sonuna kadar geçen 14 yıllık süre içerisinde 518 yerli, 52 yabancı araştırmacı, Ermeni konusunu arşivlerde araştırdı. Gelen yabancı araştırmacıların sadece 5 tanesi Ermenistan uyruklu kişilerden oluşmaktadır. 2015 yılının Ermenilerin sevk ve nakillerinin 100. Yılı olması dolayısıyla hemen öncesi ve sonrasında bir yoğunluk olsa da genel olarak araştırmacıların ilgisini çeken bir araştırma konusu olmaya devam ediyor.