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    • 24.04.2021 22:53
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    ve İYİ Parti ortakları 'nin sözde 'soykırım' açıklaması karşısında suskunluğa gömüldü!

    ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen ortaklıkları defalarca ortaya çıkan yine bir skandala imza attı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteledi. HDP'den yapılan açıklamada ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi. HDP'nin bu skandal açıklaması karşısında ortakları CHP ve İYİ Parti'nin sessiz kalması tepkilere neden oldu.

    takvim.com.tr
    CHP ve İP sessizliğe gömüldü
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    ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayarak bir skandala imza attı.

    Gün içerisine tek skandal Biden'dan gelmedi. Öğle saatlerinde bir açıklama yapan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu konumundan buluna HDP, Türkiye'yi soykırımla suçladı.

    CHP ve İYİ Parti'nin inkar etmesine rağmen ortaklıkları defalarca ortaya çıkan HDP 1915 olaylarını soykırım olarak nitelen bir açıklama yayınladı.

    "ERMENİ SOYKIRIMI UTANCIYLA YÜZLEŞİN"
    Twitter'dan "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!" ifadeleriyle paylaşılan skandal açıklamada "Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı." ifadelerine yer verildi.

    HDP'nin skandal açıklaması şu şekilde:
    "24 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve katledildi. Bu tarih, Ermeni Soykırımı'nın başladığı gün oldu. Ermeni halkı, binyıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, büyük oranda katledildi. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Soykırım neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi.

    Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.

    Ermeni Soykırımı her şeyden önce; insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak bugün adil bir şekilde yüzleşilmesi ve kabul edilmesi gereken bir meseledir. Bu mesele hem iç siyasi hesaplaşmalara hem de dış siyasetteki politik muhasebe ve konumlanmalara kurban edilecek bir mesele değildir. Bu tarihsel, toplumsal ve insani meselenin, devletlerarası siyasette Türkiye ile yaşanan ilişkilerin ve politik konjonktürün bir sonucu olarak gündeme getirilmesi kabul edilemez. Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır.

    Ermeni soykırımı, yüzyılın başında devlet içindeki karanlık odakların ve katliamcı çizginin halklara reva gördüğü bir siyasetin sembolü haline gelmiştir. Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Êzidî halklarına reva görülen ve bugün de sürdürülen katliamcı siyasetin şifrelerini ve soykırım mekanizmasının mahiyetini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu katliam ve kıyım mekanizmasıyla yüzleşmek, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin, bir arada ortak yaşamın olmazsa olmazıdır.

    106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felakMerkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

    24 Nisan 1915 günü, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin örgütü Teşkilat-ı Mahsusa tarafından 250 Ermeni aydın ve siyasetçi evlerinden alınarak zorla sürgüne gönderildi ve katledildi. Bu tarih, Ermeni Soykırımı'nın başladığı gün oldu. Ermeni halkı, binyıllardır yaşadığı anayurdundan sürülerek, büyük oranda katledildi. Anadolu Hristiyansızlaştırıldı. Soykırım neticesinde mülkiyet ve kültürel varlık kamu iradesiyle el değiştirdi.

    Türkiye Ermeni Soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı, yüzleşilmeyen suç, bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı, ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı.

    Ermeni Soykırımı her şeyden önce; insani, hukuki ve toplumsal bir mesele olarak bugün adil bir şekilde yüzleşilmesi ve kabul edilmesi gereken bir meseledir. Bu mesele hem iç siyasi hesaplaşmalara hem de dış siyasetteki politik muhasebe ve konumlanmalara kurban edilecek bir mesele değildir. Bu tarihsel, toplumsal ve insani meselenin, devletlerarası siyasette Türkiye ile yaşanan ilişkilerin ve politik konjonktürün bir sonucu olarak gündeme getirilmesi kabul edilemez. Ermeni Soykırımı bu topraklarda yaşandı ve adaleti bu topraklarda sağlanmalıdır.

    Ermeni soykırımı, yüzyılın başında devlet içindeki karanlık odakların ve katliamcı çizginin halklara reva gördüğü bir siyasetin sembolü haline gelmiştir. Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Êzidî halklarına reva görülen ve bugün de sürdürülen katliamcı siyasetin şifrelerini ve soykırım mekanizmasının mahiyetini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu katliam ve kıyım mekanizmasıyla yüzleşmek, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin, bir arada ortak yaşamın olmazsa olmazıdır.

    106'ncı yıldönümünde bu toprakların kadim halkı olan Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz."

    KAFTANCIOĞLU DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI
    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan 24 Nisan 2013 yılında bir paylaşım yapmış sözde 'Ermeni Soykırımı' olduğuna atıfta bulunmak için "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915" ifadelerini kullanmıştı.

        CHP VE İYİ PARTİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
        CHP ve İYİ Parti, Biden'a kısık seslerle tepki verirken ortakları HDP'nin skandalı karşısında ise sessizliğe gömüldüler. PKK'nın siyasi kanadı HDP Türkiye'yi asılsız ithamlarla suçlarken CHP ve İYİ Parti'nin oy kaygısıyla sessiz kalması tepkilere neden oldu.

        AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NDAN ABD'YE CILIZ TEPKİ
        HDP'nin skandalına susan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi; ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini eleştirdi.
        Akşener, Biden'ın bugün yaptığı açıklamanın tarihi gerçeklerden uzak olduğunu, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıdığını söyledi ve "Siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde 'soykırım' ifadesinin, Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir" dedi.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, yazılı açıklamasında, bugün Türkiye'yi sözde "Ermeni Soykırımı" ile itham eden Amerika'yı bütün dünyanın Vietnam'da, Afganistan'da ve Irak'ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanıdığını belirtti.

        "Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir." değerlendirmesini yapan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

        "Bugün kim ne söylerse söylesin tarihe kulak verdiğimizde duyduğumuz, ülkemizin geçmişten bugüne kadar barışın, huzurun ve güvenin teminatı olduğudur. Bizim bayrağımız milletimize olduğu gibi aynı zamanda bütün mazlumlara ve masumlara da her zaman umut kaynağı olmuştur. Bu topraklarda farklı ırklar ve inançlar bin yıl barış içinde yaşamış, kimsenin canına ve malına halel gelmemiştir. Bu gerçek ortadayken I. Dünya Savaşı'nın zorlukları altında almış olduğumuz Tehcir Kararı'nı manipüle ederek Türkiye'yi soykırımla anmak kimsenin haddi değildir.
        Bugün olduğu gibi yarın da yaptığı zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir. Eğer ABD'nin veya bir başkasının derdi hakikati aramaksa buyursun, gelsin, arşivlerimiz açık ve ortada. Uluslararası bir komisyon kurulsun, tarihçiler burada belgeleriyle gerçeği ortaya çıkarsın. Hodri meydan."

        TEPKİ YAĞDI
        İşte HDP'nin skandalına ve sessiz kalan CHP VE İYİ Parti'ye gelen tepkiler:
        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milletçe merak içindeyiz. İttifak içinde olduğunuz siyasi partiler sözde Ermeni soykırımı iftiranız sonrasında ne yapacaklar? Sizinle gizli saklı ilişkilerini devam mı ettirecekler, yoksa sizi telin edip yollarını ayıracaklar mı? Göreceğiz..." ifadeleriye tepki gösterdi.

        "GAZİ MECLİS'TE BULUNMASI ARTIK İMKANSIZDIR"
        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, "Türkiye-ABD ilişkileri bundan sonra bambaşka bir mecraya savrulma riski taşımaktadır. Dostluk ve stratejik bağlar kurduğu bir ülkeye soykırım gölgesi düşürmeye kalkışan bir zihniyetle muhtemeldir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ermeni ihanet şebekelerinin bir devamı olan PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de sözde soykırım yalanına sarılması siyasi ve hukuki bir karar aşamasına gelindiğine işarettir. Türk milletine soykırımcı diyen bir örgütün ne siyasette ne de Gazi Meclis'te bulunması artık imkansızdır." ifadelerini kullandı.

            YÜZSÜZLÜĞÜ BIRAKIN
            AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da "Ortağınız HDP, İstanbul İl Başkanınız Canan Kaftancıoğlu ve kışkırtığınız Boğaziçi Dayanışması da soykırım iftirası attı Türkiye'ye. Neden sesiniz çıkmıyor onlara? İki yüzlülüğü bırakın!" ifadeleriyle tepki gösterdi.
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            Haberler Güncel CHP ve İYİ Parti ortakları HDP'nin sözde 'soykırım' açıklaması karşısında suskunluğa gömüldü!