



Görevi, kara propaganda ve yalan hikayelerle dolu bu yakın geçmişteki sır perdesini aralamaktı. Tam da bunu yaptı. İstanbul'dan Adana'ya, Mardin'den Kafkasya bölgesine pek çok yeri gezdi Harbord ve ekibi.

Aslında, Türkiye'ye gelmeden önce, Ermeni lobisinin yoğun propogandalarına maruz kaldıkları için, gerçekten bir "soykırım"la karşılaşacaklarını düşünüyorlardı. Ama gerçekte gördükleri çok farklıydı.