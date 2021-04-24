ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu.
Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.
BIDEN ERMENİ LOBİCİLERE BOYUN EĞDİ, KENDİ TARİHİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından akıllara 'Harbord Raporu' geldi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin iddialarını doğrulamak üzere bölgeye gelen ABD'li General Harbord araştırmalarının sonucunda soykırımın gerçek olmadığını raporladı ve bunu da ABD'ye bildirdi.
ABD Başkanı Biden, yakın tarihini görmezden gelip Emreni lobicilere boyun eğerek yaptığı küstah 'soykırım' açıklaması tezgahlanan kirli oyunu da gözler önüne serdi.
Peki, 'Harbord Raporu'nda ne diyor? İşte tüm detaylar...
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Başkanı Woodrow Wilson General James Harbord'u Ermenilerin iddialarını, Türk ve Ermeni ilişkilerini gözlemlemek amacıyla Yakın Doğu'ya göndermişti.
O dönemde ABD Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti fikrini savunuyordu. General Harbord'da bölgedeki durumu değerlendirip raporlaması için görevlendirilmişti.
General Harbord, alanında uzman 2 general, 13 subay ve sivil memurlardan oluşan toplamda 50'den fazla memurla birlikte bir araştırma ekibi oluşturdu.