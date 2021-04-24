Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.04.2021 21:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.04.2021 22:09
    ABONE OL

    ABD Başkanı Biden, Ermeni lobicilere boyun eğdi yakın tarihini görmezden geldi! ve ABD'nin kirli tarihi...

    ABD Başkanı Biden, na ilişkin skandal bir açıklama yaparak 'soykırım' ifadelerini kullandı. Biden'ın bu küstah tutumu akıllara ''nu getirdi. sonrasında Ermenilerin iddialarını doğrulamak üzere bölgeye gelen General Harbord araştırmalarının sonucunda soykırımın gerçek olmadığını raporladı. ABD Başkanı Biden'ın bu gerçeği görmezden gelmesi tezgahlanan kirli oyunu da gözler önüne serdi. İşte 'Harbord Raporu'nun detayları ve ABD'nin kanlı soykırım tarihi...

    takvim.com.tr
    ABD Başkanı, Ermeni lobicilere boyun eğdi!

    ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları ile ilgili iddia edilen sözde soykırım hakkında skandal bir açıklamada bulundu.

    Biden, olayları "soykırım" olarak niteledi ve "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.



    BIDEN ERMENİ LOBİCİLERE BOYUN EĞDİ, KENDİ TARİHİNİ GÖRMEZDEN GELDİ
    Yaşanan bu gelişmelerin ardından akıllara 'Harbord Raporu' geldi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Ermenilerin iddialarını doğrulamak üzere bölgeye gelen ABD'li General Harbord araştırmalarının sonucunda soykırımın gerçek olmadığını raporladı ve bunu da ABD'ye bildirdi.

    ABD Başkanı Biden, yakın tarihini görmezden gelip Emreni lobicilere boyun eğerek yaptığı küstah 'soykırım' açıklaması tezgahlanan kirli oyunu da gözler önüne serdi.



    Peki, 'Harbord Raporu'nda ne diyor? İşte tüm detaylar...

    Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD Başkanı Woodrow Wilson General James Harbord'u Ermenilerin iddialarını, Türk ve Ermeni ilişkilerini gözlemlemek amacıyla Yakın Doğu'ya göndermişti.

    O dönemde ABD Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti fikrini savunuyordu. General Harbord'da bölgedeki durumu değerlendirip raporlaması için görevlendirilmişti.

    General Harbord, alanında uzman 2 general, 13 subay ve sivil memurlardan oluşan toplamda 50'den fazla memurla birlikte bir araştırma ekibi oluşturdu.



        Görevi, kara propaganda ve yalan hikayelerle dolu bu yakın geçmişteki sır perdesini aralamaktı. Tam da bunu yaptı. İstanbul'dan Adana'ya, Mardin'den Kafkasya bölgesine pek çok yeri gezdi Harbord ve ekibi.

        Aslında, Türkiye'ye gelmeden önce, Ermeni lobisinin yoğun propogandalarına maruz kaldıkları için, gerçekten bir "soykırım"la karşılaşacaklarını düşünüyorlardı. Ama gerçekte gördükleri çok farklıydı.



        ABD'li ekibin araştırmaları 58 gün sürdü. Her bir detay not edildi. Sonuç olarak Harbour raporunun 1603 sayfalık uzun taslağı oluşturdu. Ve işte o raporda, ABD'li general bütün gerçekleri kendi ülkesiyle paylaştı.



        YAPILAN KIŞKIRTMALAR GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
        Öncelikle, "kendi hallerine bırakıldıklarında Türklerle Ermenilerin başka devletlerin kışkırtmaları olmadığında şu ana kadar huzur içinde birlikte yaşayabildiklerini gösteren çok şey vardır. 500 yıldır aynı topraklarda yan yana var oluşları şüphe götürmez şekilde birbirlerine olan bağlılıklarını ve karşılıklı çıkarları olduğunu ispatlamaktadır." ifadelerine yer verdiği raporunda, yapılan kışkırtmaları gözler önüne serdi.



            ABD'NİN KİRLİ VE KANLI SOYKIRIM TARİHİ: IRAK, SURİYE, AFGANİSTAN...
            ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni lobileri tarafından pompalanan 1915 sözde soykırım yalanını kabul etti. Her yıl Amerikan başkanları tarafından "büyük felaket" olarak nitelendirilen olaylar, bu yıl "soykırım" olarak nitelendirildi.

            Joe Biden'ın Türkiye aleyhinde attığı bu adım akıllara Amerika'nın yakın tarihte neden olduğu ölümleri akıllara getirdi.


            ***Mayıs 2004 Ebu Garib cezaevinde yapılan işkencelere ait fotoğraflar dünya basınına sızdı.***

            Amerika'nın Irak işgali boyunca sadece kayıtlara geçen 1 milyon ölü var. Amerikan askerleri tarafından öldürülen 1 milyon kişiden 450 bini çocuk.

            İşgal boyunca, Amerikan askerleri binlerce kişiye tecavüz etti, masum insanlara işkence yaptı. İşgal nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişi evinden memleketinden oldu ve mülteci durumuna düştü.



            ***9 Kasım 2004 Felluce'de yaşanan bir çatışmadan bir kare. Ocak 2005'te yapılan seçimler öncesi, ABD'li askerler Felluce şehrini ele geçirebilmek için büyük çaba sarf etmişti.***

            TERÖRLE MÜCADELE BAHANESİYLE...
            Amerika, aradan geçen yılların ardından Orta Doğu'da yeniden kan musluklarını açtı.

            Suriye'de yaşanan iç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda devam ettiren Amerikalılar yüzünden milyonlarca insan yeniden evinden yurdundan oldu ve mülteci durumuna düştü.


                ***28 Ocak 2007 Iraklı bir öğrenci, okuluna yapılan saldırı sonucu, kan gölüne dönüşmüş merdivenlerden iniyor. Söz konusu okula düzenlenen saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Aynı gün, Kerbela'da Aşure günü törenleri sırasında, en az 24 Iraklı öldürüldü.***

                Bölgede yaşanan katliamlar Amerika'nın kirli tarihine geçti.

                Amerika sadece Irak ve Suriye'de bu katliamları yapmadı.

                Afganistan'da da terörle mücadele bahanesiyle masum insanlar Amerikan askerleri tarafından katledildi.



                ***18 Ocak 2005 Beş yaşındaki Samar Hasan öldürülen anne-babası için ağlıyor. ABD kuvvetleri akşam devriyesinde, Samar ve ailesinin içinde olduğu araca ateş açarak, küçük kızın anne-babasının ölümüne ve ağabeyinin ise ağır yaralanmasına sebep oldu. Irak Savaşı'nın sembolü olan bu fotoğraf, Libya'daki çatışmaları takip ederken hayatını kaybeden foto muhabir Chris Hondros tarafından çekildi.***
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Güncel ABD Başkanı Biden, Ermeni lobicilere boyun eğdi yakın tarihini görmezden geldi! Harbord Raporu ve ABD'nin kirli tarihi...