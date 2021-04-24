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    • 24.04.2021 23:14
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    Sanayi ve Ticaret Bakanı 'tan si’nin 'soykırım' açıklamasına tepki: Ancak mandacı bir kafadan çıkar

    Sanayi ve Ticaret Bakanı , si’nin ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Varank, "Bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar" ifadelerini kullandı.

    Varank'tan Deva'ya tepki!

    Sanayi ve Ticaret Bakanı , si'nin ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

    DEVA PARTİSİ DE ÜLKEMİZİ SUÇLADI
    'ın genel başkanı olduğu , ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesinin ardından yazılı açıklamada bulundu.

    DEVA Partisi'nin açıklamasında; şu iddialara yer verildi:
    "Uluslararası alanda maalesef küçük düşürülmemizin nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomi ve gücümüzdür. İdealimiz ülke içinde ve dışında barıştır. Geçmişe saplanıp kalmak değil, geçmişten ders çıkararak güzel yarınlar inşa etmektir."

    VARANK: "BU AÇIKLAMA ANCAK MANDACI BIR KAFADAN ÇIKAR"
    Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin söz konusu açıklamasına tepki gösterdi ve "Türkiye'ye geçmişten ders çıkarmayı salık veren bu açıklama ancak mandacı bir kafadan çıkar. Batılı efendilerinin korkusundan kendi tarihine ihanet etmekten çekinmeyen bu zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez. Türkiye güçlü yarınları, şanlı ve şerefli geçmişiyle inşa ediyor" dedi.

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    Haberler Güncel Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'tan DEVA Partisi’nin 'soykırım' açıklamasına tepki: Ancak mandacı bir kafadan çıkar