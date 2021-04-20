Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'lilerin sistematik olarak yürüttüğü '128 milyar dolar nerede?" kara propagandasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"NE BUHAR OLAN 128 MİLYAR DOLAR VARDIR NE DE "BİRİLERİNE" SATILAN DÖVİZ"
128 milyar meselesinin CHP'nin çaresizce yürüttüğü bilindik dezenformasyon süreçlerinden birisi olduğunun altını çizen Cemil Ertem, "Ne buhar olan 128 milyar dolar vardır ne de "birilerine" satılan döviz. Kaldı ki açık bir ekonomide hele ki merkez bankası dalgalı kur rejimi uyguluyorsa brüt rezerv her an değişir, onun için böyle bir kesin rakama ulaşmak model gereği imkansızdır" ifadelerini kullandı.
"IMF'Cİ FAİK'E ANLATIR GİBİ ANLATACAĞIM"
128 milyar dolar meselesini 15 maddelik floodla anlatan Ertem, "Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında adımı da geçirerek "128 milyar" konusunu açmış. IMF'ci Faik'e anlatır gibi anlatacağım böylece KK'da anlar diye düşünüyorum"
İşte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in CHP ve yandaşlarının sistematik olarak yürüttüğü '128 milyar dolar nerede?' yalanını çürüten o açıklamaları;