



11)b) belirsizlik döneminde hanehalklarının, şirketlerin ve kamunun döviz açık pozisyonunu azaltır ki bugün Türkiye, ekonominin bu üç ana oyuncusu açısından, döviz borçlusu olarak dünyanın en rahat ülkesidir. Yapılan budur.



12)Bugün Türkiye'nin kısa vadeli dış borç ve cari açık açısından bir döviz sorunu yoktur. Dalgalı kur rejimi uygulayan ve açık ekonomilerde rezervler brüt olarak ele alınır.

13)Kısa vadeli dış borç ve dış açık konusunda rezervler tabi ki bir güven aracıdır ama rezervleri güçlendiren de ülkenin küresel rekabet gücü ve ihracat potansiyelidir.



14)Türkiye, bugün ihracatı en hızlı artan ülkelerden birisidir. Merkez Bankası reeskont kredileri bazlı da rezervlerini hızla güçlendirme potansiyelini taşımaktadır.



15)Sonuç olarak; ne buhar olan 128 milyar dolar vardır ne de "birilerine" satılan döviz. Kaldı ki açık bir ekonomide hele ki merkez bankası dalgalı kur rejimi uyguluyorsa brüt rezerv her an değişir, onun için böyle bir kesin rakama ulaşmak model gereği imkansızdır.





