Gündemde Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği en merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kabine değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ünal konuya ilişkin, Başkan Erdoğan'ın ekibinde değişikliğe gidebileceğini söylemişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusuna "Cumhurbaşkanımızın takdiridir" diye yanıt vermişti. Hafta başında AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK yönetimi belirlendi. AK Parti MKYK üye sayısı 50'den 75'e çıkarıldı. Bu gelişme sonrası gözler Kabine değişikliğine çevrildi. Peki, Peki, 2021 yeni kabine listesinde kimler var? Hangi bakanlar değişti? İşte o liste...

YENİ KABİNE LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" ile "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı" kuruldu - Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet birimleri şunlardan oluştu: "Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü."