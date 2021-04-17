CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalar yaptı.

CHP'NİN YALANINI İLHAN KESİCİ ÇÜRÜTTÜ

"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, "Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.

GERİ ADIM ATTI: KILIÇDAROĞLU İLE AYNI GÖRÜŞTEYİM

Söz konusu açıklamaların ardından tepki gören Kesici, geri adım attı.

İçerden baskı yiyen ve ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kesici, "Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve Partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerim de tam bu istikamettedir." sözlerini sarf etti.