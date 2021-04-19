"Saptanmıştı" dediğime bakmayın, aslında bu çok önemli bilgiler saklanmıştı. Bu konuya ayrıntılı anlatacağım, zaten konumuz da bu...

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Furkan Yazıcıoğlu'nun dikkat çektiği ve ilk kez duyduğumuz konu ise FETÖ'cü albayın içinde bulunduğu bir başka savaş uçağının, Muhsin Yazıcıoğlu'nu saat 10.36 ile 12.10 arasında Sivas'tan Yozgat'a getiren helikopterin uçuş güzergâhında da uçtuğunu söylemesiydi.