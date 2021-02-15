Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada merhum Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Hakim, bazı sanıkların, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporuna ilişkin taleplerinin dosyaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi.
YAZICIOĞLU AİLESİNİN AVUKATI "FETÖ'NÜN SUİKAST YAPTIĞINI" ANLATTI
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, helikopterin düşmesinin planlanmış, örgütlü, tasarlanmış eylem olduğunu, düşürülme noktasının önceden belirlendiğini ve eylemin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.
Askeri uçakların oluşturduğu türbülansla helikopterin adeta rüzgarın önünde savrulan bir yaprak gibi savrulduğunu dile getiren Yavuz, FETÖ'nün işi sağlama almak için helikopter kabinine de karbonmonoksit enjekte edildiğini belirtti.
Gerçekleştirilen eylemi planlayanların hesap edemedikleri bir şeyin yaşandığını ifade eden Yavuz, "2100 rakımda gibi ulaşılması güç yerde olmasına rağmen İsmail Güneş, 112'yi, 155'i arıyor, birçok kişiyle görüşüyor. İsmail'in konuşmasıyla kusursuz cinayet olmadığı anlaşılıyor. Bunun üzerine örgüt, ahtapot kolları gibi her biri bir taraftan tedbir almaya çalışıyor. Açığı kapatmaya çalışıyor. Bir karartma başlatılıyor. Arama kurtarmanın akamete uğratılması da bunlardan birisi." diye konuştu.
En muhtemel yerde aranmanın önlenmesine yönelik eylemlerin bulunduğunu söyleyen Yavuz, GSM operatörleri ile yeterli çalışma yapılmadığını savundu ve "Gelen doğru bilgiyi önemsemedikleri ancak yanlış koordinatın aktarılmasında ise olağanüstü çaba gösterildiği anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.
Yavuz, FETÖ'nün sadece kendi üyelerini değil, kendilerinden olmayanları da çok iyi kullandığını belirterek, "Bu suçu bu sanıklara işlettiğine dair tereddüdümüz yok. Yanlış yönlendirmelere alet oldular. En muhtemel yerin aranması istenerek engellendi. Hatta arama kurtarmaya giden köylüler silah çekilerek engellendi. En muhtemel yerin aranmamasının sanıkların sorumluluğunda olduğu açıktır. Bir strateji dahilinde arama kurtarma yapılmadığı bir vakadır." dedi.
Yavuz, FETÖ mensuplarının ByLock yazışmalarında yer alan "tereyağından kıl çeker gibi" ifadesini hatırlatarak, sanıkların da FETÖ'cülere yardımcı olduğunu ileri sürdü.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici de sanıkların görevlerinin gereğini yapmış olmaları halinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin yaşayacağını savunarak, "Görevlerini yapmadıkları için 6 kişi hayatını kaybetti. İddia makamının mütalaasına aynen katılarak üst hadden cezalandırılmalarını ve erteleme yapılmamasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
SANIK SAVUNMALARI
Eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, hakikatten uzak ithamlar yapıldığını, bir polisiye roman okur gibi atmosfer yaşadığını ve senaryo anlatıldığını öne sürdü.
Sanık Arıduru, iddiaların maddi dayanağının bulunmadığını, zorlama beyanlarla üretildiğini iddia ederek, "89 sayfalık iddianamenin neredeyse bütün sayfalarında kendimize gelen bilgi ve belgeyi Başbakanlıkta kurulan arama kurtarma merkezine ilettiğimiz açıkça görülmüştür." dedi.