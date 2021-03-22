Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ve 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.
SEGBİS İLE BAĞLANDILAR
Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı, farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan 6 sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer, kızı Firuze, oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, kız kardeşleri Maviş Ocak ve Naziye Soysal ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmanın ilk bölümünde tutuksuz sanıklar Abdulvahap G, Mehmet Yaşar D, Ünal K, Ali Orhan Dinç ile Erkin Ç'nin dinlenilmesinin ardından diğer sanıklar beyanda bulundu.
VERİLEN EMRE AYKIRI HAREKET EDEREK KAZA BÖLGESİNE GİTMİŞ
Tutuksuz sanık Nusret M, TSK'deki kaza kırım ekibinde yer aldığını, askeri helikopteri kurtarma çalışmaları kapsamında bölgede olduğunu belirterek, "(GPS cihazlarının sökülmesi) Basına yansıyan görüntüleri ben çektim. Kaza kırım ekibinde olduğum için diğer sivil havacılığın incelemesinden sonra gittik. Komutanlarımız kaza kırım alanına gitmeyin dediler ama merak ediyorduk, helikopterciyiz neticede, gidip baktık. Doğaçlama görüntüydü, asla parça sökme olmadı, kontroldü sadece." ifadesini kullandı.
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici'nin "Emre rağmen neden gittiniz?" şeklindeki sorusu üzerine sanık, merakı nedeniyle gittiğini söyledi.
Sanık Nusret M, "Görev verilmeden çektiğiniz bir görüntüyü neden görevmiş gibi teslim ettiniz?" sorusuna ise öncesinde görev gereği çekilen görüntülerin olduğunu, bu nedenle tüm görüntüleri verdiğini öne sürdü.
"Bunu kim basına servis etti?" sorusu da yöneltilen sanık, yakın çevresinden de bu soruya çok muhatap olduğunu ancak kendisinin yapmadığını söyledi.
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST TİMİNDE BULUNAN SANIK GPS CİHAZININ SÖKÜLMESİNİ İSTEMİŞ
Kaza kırım ekibinde yer alan tutuksuz sanık Cemal Ş. ise 2011 yılında gözaltına alındığından bu yana vermiş olduğu tüm ifadeleri tekrar ettiğini belirterek, hakkındaki takipsizlik kararının ardından yeni delil elde edilmediğini ve bu davanın açılmaması gerektiğini savundu.
FETÖ ile ilgili herhangi bir soruşturma geçirmediğini ekleyen Cemal Ş, mağdur olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.
Aydın Özsıcak
Avukat Ekici'nin FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen sanık Aydın Özsıcak'ın kendisinden helikopterden parça sökülmesini isteyip istemediğini sorması üzerine sanık Cemal Ş, Aydın Özsıcak'ın bir parçanın sökülmesini istediğini ancak bunun uygun olmayacağını söylediğini, Özsıcak'ın da hatıra amacıyla saklamak için istediğini söylediğini, yine bunu uygun olmayacağı için kabul etmediğini aktardığını belirtti.