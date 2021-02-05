Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.
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- Güncel
- 05.02.2021 18:51
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- Son Güncelleme:
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- 05.02.2021 18:59
Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 3 kişiye 1 yıl 2 ay hapis cezası! Aralarında eski vali de var...
Son dakika haber... Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.
Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.