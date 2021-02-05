Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.02.2021 18:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 18:59
    ABONE OL

    Son dakika: 'nun ölümüne ilişkin 3 kişiye 1 yıl 2 ay hapis cezası! Aralarında eski vali de var...

    Son dakika haber... 'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme!

    Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum 'nun ölümüne ilişkin dönemin Valisi Tanılır'ın da arasında olduğu 3 kişi görevi kötüye kullanmaktan 1 yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

    Detaylar geliyor...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 3 kişiye 1 yıl 2 ay hapis cezası! Aralarında eski vali de var...