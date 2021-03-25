Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşım;
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşım;
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/ezLpFsrr2G— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 25, 2021