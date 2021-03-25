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    • 25.03.2021 20:36
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    Başkan , 'nun oğlu ’nu kabul etti

    Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kurucu Genel Başkanı merhum 'nun oğlu ’nu kabul etti.

    AA
    Başkan Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu kabul etti
    Başkan , Büyük Birlik Partisi () Kurucu Genel Başkanı merhum 'nun oğlu Fatih 'nu kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.


    Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşım;




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