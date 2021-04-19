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    • 19.04.2021 11:31
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    'de nedeniyle bir köy daha karantinada

    haberine göre vaka sayılarında adeta patlama yaşanan 'de Ezine ilçesine bağlı bir köy salgın nedeniyle karantinaya alındı.

    O ilimizde korona nedeniyle bir köy daha karantinada

    'nin Ezine ilçesinde bir köyde yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

    İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Hacı Arslan Uzan başkanlığında toplandı.

    Toplantıda, Kovid-19 vakalarında artış görülen Bozeli köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

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    Jandarma ekiplerince girişlerinde önlem alınan köyde yaşayanların ihtiyaçları bu süreçte Ezine Kaymakamlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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