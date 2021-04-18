



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Saner, TGRT haberde soruları yanıtlayarak, güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs konusunda ay sonu Cenevre'de yapılacak 5+BM gayriresmi görüşmeye değinen Saner, 53 yıldır federasyon tezinin görüşüldüğünü, 6 ana başlıkta yapılan temaslarda herhangi bir konuda anlaşmaya varılamadığını ve bu konuda daha fazla uğraş verilmemesi gerektiğini ifade etti.

KIBRIS TÜRK HALKININ BİR 53 YIL DAHA MASADA HARCAYACAK ZAMANI YOK

Saner, "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki egemen eşit devletin kurulabileceği yeni bir modelin bizler tarafından masaya konulması bir gerekliliktir, gerçektir. Kıbrıs Türk halkının bir 53 yıl daha masada harcayacak zamanı yok. Cenevre'deki görüşmelerde federasyon anlamında herhangi bir çözüme ulaşılması yönünde bir beklentinin olmadığını çok net görüyorum. Zaten son cumhurbaşkanı seçimlerinde, Kıbrıs Türk halkı iki egemen eşit devlet ile görüşmelere devam edilmesi konusunda iradesini ortaya koymuş ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı cumhurbaşkanı seçmiştir." ifadesini kullandı.