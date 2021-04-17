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    • 17.04.2021 22:01
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    'li azınlık görmesin... bu videoda

    Ana muhalefet partisi, lideri öncülüğünde bir süredir " nerede" başlığıyla kara propaganda çalışması yürütüyor. başta olmak üzere birçok kurum ve tüzel kişi, böyle bir kayboluşun mümkün olmadığını açıklamasına rağmen, cenahı belgesiz açıklamalarını sosyal medya ağırlıklı sürdürüyor. En son CHP İstanbul Milletvekili ve (DPT) eski Müşteşarı 'nin böyle bir şeyin olmadığını açıklaması sonrası sosyal medyada CHP'lilerin algı çalışmalarını içeren bir video gündem oldu.

    128 milyar dolar bu videoda

    'nin uydurduğu "128 Milyar Dolar nerede, düşük fiyattan mı sattınız?" gibi yalanı gündemi gereksiz yere meşgul etmeye devam ediyor.

    Israrla yalanı trol ordusuyla gündemde tutmaya devam eden cephesinin kitleler üzerinde etkisi tutmadı.

    Medyaları ve sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla koordineli devam eden sloganik ve temelsiz söylemleri ciddiye alınmadı.

    CHP'lilerin tutarsız söylemlerinin derlendiği bir video gündeme düştü. Oldukça eğlenceli kısa videoda CHP'lilerin 128 milyar nerede dilemması gözler önüne serildi.

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    Haberler Güncel CHP'li azınlık görmesin... 128 milyar dolar bu videoda