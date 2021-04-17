Cumhuriyet Halk Partisi'nin uydurduğu "128 Milyar Dolar nerede, düşük fiyattan mı sattınız?" gibi yalanı gündemi gereksiz yere meşgul etmeye devam ediyor.

Israrla yalanı trol ordusuyla gündemde tutmaya devam eden CHP cephesinin kitleler üzerinde etkisi tutmadı.

Medyaları ve sosyal medyadaki trolleri aracılığıyla koordineli devam eden sloganik ve temelsiz söylemleri ciddiye alınmadı.

CHP'lilerin tutarsız söylemlerinin derlendiği bir video gündeme düştü. Oldukça eğlenceli kısa videoda CHP'lilerin 128 milyar nerede dilemması gözler önüne serildi.