CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve sosyal medyada '128 milyar dolar nerede' algı ve yalan kampanyası gözler önüne serildi.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş yaptığı açıklamayla yapılan çarpıtmaları verilerle tek tek çürüttü.
"ART NİYETLİ SÖYLEMLER ZARAR VERİYOR"
Türkiye'nin 2020 yılında pandemi sürecinde dünyaya örnek olacak ekonomi ve sağlık alanında çok önemli işlere imza attığını dile getiren Savaş, "Bunu gölgelemek bunu perdelemek için yapılan art niyetli söylemler hem ülke ekonomisine hem de Merkez Bankası'na zarar veriyor" dedi.
Savaş, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin kullanının nedenlerini tek tek açıklayarak, '128 milyar dolar nerede' diyerek başlatılan yalan ve karalama söylemleri ile ilgili gerçekleri açıkladı.
Ak Parti Milletvekili Mustafa Savaş'ın açıklamaları şöyle:
"COVİD-19 NEDENİYLE DÜNYA TİCARETİ OLUMSUZ ETKİLENDİ"
"Pandemi nedeniyle tüm dünyada ekonomiler durdu. Üretim yavaşladı. Belli alanlarda tüketim durdu. Mal ve hizmet hareketliliği ile beraber insanların hareketliliği durdu. Bütün dünyanın etkilendiği bir ortamda, ekonomilerin ve ticaret hacimlerinin daraldığı bir yerde, Türkiye de bundan doğal olarak olumsuz etkilendi.