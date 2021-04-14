



"ART NİYETLİ SÖYLEMLER ZARAR VERİYOR"

Türkiye'nin 2020 yılında pandemi sürecinde dünyaya örnek olacak ekonomi ve sağlık alanında çok önemli işlere imza attığını dile getiren Savaş, "Bunu gölgelemek bunu perdelemek için yapılan art niyetli söylemler hem ülke ekonomisine hem de Merkez Bankası'na zarar veriyor" dedi.

Savaş, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin kullanının nedenlerini tek tek açıklayarak, '128 milyar dolar nerede' diyerek başlatılan yalan ve karalama söylemleri ile ilgili gerçekleri açıkladı.