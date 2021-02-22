Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk oldu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfıra düştüğü yönündeki iddialara yanıt veren Erdem, "Merkez Bankası'nın rezervlerinin sıfıra düştüğü, buharlaştığı iddialarının iktisat ilmiyle alakası yok. Bunları söyleyenlerin isimlerinin başında Ekonomist yazması, Profesör yazması çok da önemli değil. İktisat ilmine aykırı konuşuyorlar." dedi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN MANTIĞIYLA HAREKET EDİYORLAR"

Fatih Sondaj gemisi ile Karadeniz'de doğal gaz keşfi yapıldığını, 2023 olmadan Karadeniz gazının kullanılacağını dile getiren Erdem, "Böyle bir muhalefet anlayışı gelişmiş. Berat Albayrak'ın tek suçu 'milli' olmasaydı.

Başında milli olan ne varsa karşılar. Önce milli şahısları, kurumları karalayalım. Çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ediyorlar. Devletin kurumlarına saldırarak bir muhalefet etmeye çalışıyorlar. Buradan bir iktidar devşirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"EKONOMİ ÇÖKÜYOR" DEDİLER, BAŞARISIZ OLDULAR