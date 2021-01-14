Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde çöpten ekmek topladığını iddia ettiği bir vatandaşın video görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Öztırak'ın ekmek topladığını iddia ettiği vatandaşın hurdacılık yapan bir vatandaş olduğu ve çöpten ekmek toplamadığı ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıkmasına rağmen CHP'li Öztrak halen yalan paylaşımını silmedi!

"KEŞKE KADİRLİ'DEKİ İLGİLİLERDEN YA DA BİZDEN YARDIM İSTESEYDİNİZ"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın paylaştığı videonun ardından Osmaniye Kadirli İlçesi'nde yaşayan M.Ç.'ye ulaştığını sosyal medyadan açıkladı. Durmuşoğlu, Öztrak'a, "Sayın Başkan, paylaşımınızdaki M.Ç. ile görüştüm; uzun yıllardır eski eşya toplayan, kendi evi olan ve ihtiyaç halinde sosyal destek de verilen bir hemşehrimiz. Keşke ucuz siyasi hesaplarınız için ifşada bulunmak yerine Kadirli'deki ilgililerden ya da bizden yardım isteseydiniz" dedi.