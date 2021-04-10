Başkan Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevince boğdu!

Serbest piyasada çeltik alımının durma noktasına geldiğini belirten Yavaş, "Tüccar ve fabrikacı tonunu 3 bin liraya alıyor. TMO 3 bin 200 lira harmanda fiyat açıklamıştı. Fiyatını revize ederek tonunu 3 bin 500 liraya yükseltti ve almaya başlattı. 3 bin liraya düşmüş bir piyasada, 3 bin 500 liraya alan devlet olması bizi sevindirdi. Piyasaya da etkisi olacaktır. Serbest piyasayı da yukarı yönlü hareketlendirir." diye konuştu.

Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Edirne'nin Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Özcan Çetin de mevcut piyasaya göre fiyatların arttığını belirterek, "Piyasa 3 bin liranın altına inecekti ama alınan kararla 3 bin 500 liraya yükseldi. Fiyat açıklanmasaydı daha geri gelecekti, bu bir taban oluşturdu." dedi.

Çetin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.