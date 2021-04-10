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    • 10.04.2021 19:35
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    Başkan Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevince boğdu!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik satın alacağını açıklaması, çiftçiyi sevindirdi. İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi , "Tüccar ve fabrikacı tonunu 3 bin liraya alıyor. TMO 3 bin 200 lira harmanda fiyat açıklamıştı. Fiyatını revize ederek tonunu 3 bin 500 liraya yükseltti ve almaya başladı" dedi.

    AA
    Başkan Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevince boğdu

    Edirne'de İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar, AA muhabirine, piyasaların son günlerde düştüğünü, alınan kararla devletin şefkatli yüzünü gösterdiğini söyledi.

    Balcılar, tüccarın şu an tonunu 3 bin liraya aldığı çeltiğin TMO fiyatının çeşidine göre 3 bin 500 liraya yükseldiğini kaydetti.

    İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İpsala İşadamları Derneği Başkanı ve üretici Hasan Yavaş ise çiftçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına sevindiğini dile getirdi.

    Serbest piyasada çeltik alımının durma noktasına geldiğini belirten Yavaş, "Tüccar ve fabrikacı tonunu 3 bin liraya alıyor. TMO 3 bin 200 lira harmanda fiyat açıklamıştı. Fiyatını revize ederek tonunu 3 bin 500 liraya yükseltti ve almaya başlattı. 3 bin liraya düşmüş bir piyasada, 3 bin 500 liraya alan devlet olması bizi sevindirdi. Piyasaya da etkisi olacaktır. Serbest piyasayı da yukarı yönlü hareketlendirir." diye konuştu.

    Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

    Edirne'nin Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Özcan Çetin de mevcut piyasaya göre fiyatların arttığını belirterek, "Piyasa 3 bin liranın altına inecekti ama alınan kararla 3 bin 500 liraya yükseldi. Fiyat açıklanmasaydı daha geri gelecekti, bu bir taban oluşturdu." dedi.

    Çetin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Üyüklütatar köyünde çeltik üreticisi Süleyman Çapkın da TMO'nun fiyatlarından memnun olduklarını, Başkan Erdoğan'ın müjdesinin çiftçileri sevindirdiğini dile getirdi.

        ERDOĞAN'IN MÜJDESİ ÖDEMİŞLİ PATATES ÜRETİCİLERİNİ MUTLU ETTİ

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, 250-300 bin ton yemeklik patates alacağının açıklanması Türkiye'nin patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Ödemiş'te üreticileri sevindirdi.

        Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, AA muhabirine, karardan dolayı Başkan Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.

        İlçenin yayla kesiminde bulunan depolardaki patateslerin alınacağı bilgisini kendileriyle paylaşıldığını belirten Kocaağa, "Pazartesinden sonra paketlemeye başlayacağız. Karar üreticilerimiz için çok büyük moral olmuştur." dedi.

        Odanın İkinci Başkanı ve patates üreticisi Mehmet Dinlenmez de depolarda 2020 sezonuna ait patateslerin paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Patateslerin depolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığına değinen Dinlenmez, kararla, patateslerin çürümeden ihtiyaç sahiplerinin sofralarına gideceğini de sözlerine ekledi.

        "BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURULDU ÜRETİCİMİZ İÇİN"

        Ödemiş'te patates üretimi yapan Mehmet Gök de mayısın ikinci haftasına doğru yeni hasada başlayacaklarını ve fiyatın düşük olmasından dolayı endişe ettiklerini söyledi.

        Bozdağ Mahallesi'ndeki ürünlerin alınacağını belirten Gök, "Hasat öncesi bu kararın alınması gelecek mahsulün de önünü açtı. Bir taşla iki kuş vuruldu üreticimiz için." diye konuştu.

            Bir diğer üretici Çetin Sarı ise karardan dolayı hem ihtiyaç sahiplerinin hem de üreticilerin memnun olduğunu dile getirdi.

            TEKİRDAĞ

            Tekirdağ Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da üreticilerin ürünlerini kendi imkanlarıyla sattığını söyledi.

            İl genelinde patatese göre daha çok soğan üretimi yapıldığını vurgulayan Saygı, şöyle konuştu:

            "Fiyatlar düşük de olsa çiftçi ürününün elde kalmasını istemiyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Pandemi süreci boyunca mağdur olan çiftçilerimiz de oldu. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Çiftçilerin sorunlarına çözüm için destek çalışmaları üreticiyi her zaman umutlandırır. Üreticilerimiz her zaman üretmeye devam ediyor yeter ki ürünü yurt içi veya yurt dışında satabilme şansı bulsun."

            KIRKLARELİ

            Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise kararı üreticiler adına olumlu karşıladıklarını söyledi.

            Kırklareli'nde çok fazla patates ve soğan üretilmediğini ancak bu tür kararların gerek üreticiye gerekse ekonomiye can verdiğini anlatan Şaylan, devletin bu tür adımlar atmasının önemli olduğunu kaydetti.

            Şaylan, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Üretici Hakan Hüsman ise Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası büyük bir sevinç yaşadıklarını belirtti.

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            Haberler Ekonomi Başkan Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevince boğdu!