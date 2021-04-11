Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker: Türkiye'nin kayıp rezervi yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ekonomisine yönelik '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonu başlattı. Ekonomiden sorumlu eski Bakan Masum Türker de kirli operasyonu katıldığı bir programda çürüttü.

Türker konuya ilişkin "Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay evvel Türkiye yurt dışındaki bütün altınlarını ülkeye taşıdı. Bu yüzden Berat Albayrak, hedef alındı. Türkiye'nin kaybolan rezervi yok." açıklamasında bulundu.