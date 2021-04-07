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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine destek verdi. "Emekli amiral dünyanın neresinde darbe yaptı" diyerek tarafını bir kez daha seçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 104 emekli amiralin yayımladığı sözde bildiriye sahip çıkarak darbe zihniyetini sonuna kadar desteklediğini bir kez daha gösterdi. Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, " Vay efendim Türkiye'de darbeciler var. Ne darbesi kardeşim. Ne darbe paranoyası bu? Emekli amiral dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler" diyerek, ülkenin her kesiminden sert tepki gören adeta darbe muhtırasına sahip çıktı. "Türkiye'ye karşı açılan cephenin" maşası durumundaki darbeci zihniyete büyük ümit bağladığını gösterdi.

AMİRALLERE KRİTİK ÜÇ SORU

Gözaltına alınan 10 amirale, "Bildirinin hazırlık sürecine katıldınız mı, içeriğini ve yayın tarihi- saatini biliyormuydunuz" sorularının sorulduğu öğrenildi. Amirallerin sorulara hayır cevabını verdiği kaydedildi. Bildiriyi ise Ergun Mengi'nin hazırladığı iddia edildi. Bu arada gözaltındaki amirallerin, yarın mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.