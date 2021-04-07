SON DAKİKA: 104 amiralin imzaladığı darbe imalı bildiride aşamalı kaos planı: Destek beklediler

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sistematik saldırılarla başlayan sürecin son halkası olan darbe imalı bildirinin nasıl hazırlandığına ilişkin detaylar deşifre edilmeye devam ediliyor. Mengi'nin yöneticisi olduğu 'ADMEK' isimli Whatsapp grubunda son şeklini vermek üzere bildiriyi paylaştığı, 3 Nisan'da 17.00 sularında "Listeyi kapatıyoruz" diyerek imzacı olunması için son çağrıyı yaptığı öğrenildi. Bildirideki cümleler görüş bildirme gibi yazılıp, söz konusu Whatsapp grubunda paylaşılarak oluşturuldu. Sonrasında ise bildiri bir internet sitesi aracılığıyla aynı gün 22.53'te "Montrö ve Atatürk bildirisi" adıyla yayınlandı.
KARA VE HAVACILARDAN DESTEK BEKLEDİLER
Ertesi gün "Deniz Aslanları" adıyla emekli denizci amiral ve subaylar duyuru yayınladı. Söz konusu iki bildirinin de emekli subay gruplarında özellikle emekli Kara ve Hava Kuvvetleri personellerinin de destek vermeleri için provokatif bir şekilde yayılmaya çalışıldığı tespit edildi.
SİNİR UÇLARINI KAŞIDILAR
Sabah'ta yer alan habere göre, ilk saldırı 24 Mart'ta askeri okullara öğrenci alımına ilişkin koşullarda "İrticai faaliyete karışmamış olmak" şartının kaldırılmasıyla ilgili yerine "Terörle iltisaklı" ibaresi getirilmesine rağmen konunun saptırılmasıyla geldi. 26 Mart'ta Tuğamiral M.S.'ye ait eski görüntüler yayılarak yine provakasyon yapıldı. 30 Mart'ta askeri kurslarla ilgili yönergede tam tersi olmasına rağmen, uydurma yayınlarla Atatürk'ün isminin yönergeden çıkarıldığı, Milli Savunma Üniversitesi'nde "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" dersinin kaldırıldığı iddia edildi. 3 Nisan'da 15 Temmuz kahramanı ve gazisi Tümgeneral Davut Ala'nın kandil mesajı TSK'yı yıpratma aracı yapıldı.