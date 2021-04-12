Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları nelerdir?

Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

Bu akşam ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.