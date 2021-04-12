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    • 12.04.2021 17:13
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    Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? 2021 nelerdir?

    Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yeni yasaklar da devreye girdi. 2021 belli oldu. Pandemi döneminde Ramazan ayında birçok kısıtlama uygulanacak. Yasaklar kapsamında kafe, restoran ve lokantaların çalışmasına düzenleme getirildi. Peki, Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı?

    takvim.com.tr
    Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları nelerdir?

    Ramazan ayı kısıtlamaları nelerdir? 2021 Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? Bu yıl da pandemi etkisi altında geçirilecek Ramazan ayında bazı kısıtlamalar uygulanacak. Uygulanacak kısıtlamalarla kafe restoran ve lokantaların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı haberimizde!

    RAMAZAN'DA KAFE RESTORAN LOKANTALAR AÇIK MI?

    58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak.

    Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

    Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.

    Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

    Bu akşam ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.

    Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.

        TAM KAPANMA OLACAK MI?

        İllerdeki yüz bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren harita üzerinde değerlendirme yapılacak, yeni risk haritası çıkarılacak. Amaç, Ramazan ayını fırsat bilerek insan hareketliliğini azaltmak, vaka sayılarını düşürmek.

        Bu doğrultuda alınması planlanan ek tedbirler Kabine toplantısında görüşülecek, 81 ilde tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

        Koronavirüs aşılamaları da toplantının gündeminde olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hedefi Temmuz ayına kadar 20 yaş üstünün tamamını aşılamak.
        Öte yandan, bu hafta netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi, başkent Ankara'da en çok konuşulan konuların başında geliyor. İşin içinde olan bilim insanları ve siyasiler, ikiye bölünmüş durumda.

        Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın yazısına göre, hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle ramazanda "kapanma" yapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var.

        Hükümette yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor.
        Bunun için, ramazanda 'kapatma' yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha "az vaka ve kontrollü pandemiyle" girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz.
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        Haberler Güncel Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları nelerdir?