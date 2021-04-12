Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? 2021 Ramazan ayı kısıtlamaları nelerdir?

Ramazan ayı kısıtlamaları nelerdir? 2021 Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı? Bu yıl da pandemi etkisi altında geçirilecek Ramazan ayında bazı kısıtlamalar uygulanacak. Uygulanacak kısıtlamalarla kafe restoran ve lokantaların çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. Ramazan'da kafe, restoran, lokantalar açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı haberimizde!
RAMAZAN'DA KAFE RESTORAN LOKANTALAR AÇIK MI?
58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak.
Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.
Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.
Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.
Bu akşam ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.
Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.