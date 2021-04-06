ESKİ CHP'LİLERDEN DESTEK

CHP'li eski bakanlar ve milletvekilleri, bir araya geldi, 104 amirale destek bildirisi yayınladı. Aralarında Şükrü Sina Gürel, Çetin Soysal ve Ahmet Güryüz Ketenci'nin de bulunduğu 124 kişi, imzaladıkları bildiride, "Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" dedi. Böylelikle CHP'nin rengi bir kez daha ortaya serildi. Vekiller, "Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli amiral görüşlerini bildirdi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir?" dedi.