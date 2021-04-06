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    Başkan 'dan 104 emekli amiralin skandal bildirisine sert tepki

    Başkan , olayın tam ortasında 'nin olduğunu söyledi. "Bildiri kesinlikle art niyetli. Geçmişi darbelerle dolu ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez" dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildirisiyle ilgili Külliye'de bir değerlendirme toplantısı yaptı. Erdoğan, açıklamasında bildirinin art niyetli olduğunu anlattı:

    Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem üslubu, yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli girişimdir.

    Emekli amirallerin vazifesi bildiri yayınlamak değildir. Hiçbir kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur.

        Geçmişi darbe ve bildirilerle dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir şeyi yapması asla kabul edilemez. Bunun adı ifade özgürlüğü değildir.

        Ana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyorum. Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.

        Birincisi Montrö anlaşmasının tartışmaya açılması, ikincisi ise basın ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülerdir.

        Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ da temelden yanlıştır. Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır.

            Montrö sözleşmesinden çıkmayla ilgili bir çalışmamız yoktur. TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız.

            Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır.

            AL SANİ İLE GÖRÜŞTÜ
            Başkan             Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye -Katar ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alınırken, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

            81 İLDE DARBE ÇIĞIRTKANI AMİRALLARE BÜYÜK TEPKİ
            Demokrasi ve siyaseti hedef alarak darbe çığırtkanlığı yapan 104 emekli amiralden, bildirinin hazırlanmasında ve imzalanması için aktif yer alan 10'u tespit edilerek gözaltına alındı. Emekli 4 amiral de yaşları gereği üç gün içinde Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan resen soruşturma başlatılan amirallerle ilgili arama ve el koyma işlemlerinin usulünce yerine getirildiği açıklandı.

                LOJMAN HAKLARI İPTAL
                Amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi. 81 ilde 910 dernek, 408 vakıf, 27 üniversite, 114 oda, 550 sendika, 46 federasyon, suç duyurusunda bulundu. Gaziler ve şehit ailelerinden darbe çığırtkanı amirallere tepki yağdı: "Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin uşaklığını yapıyorlar. Hakkımızı helal etmiyoruz".

                GÖZALTINA ALINANLAR
                Gözaltına alınan emekli amiraller: Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal. Emekli amiraller Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç ve Türker Ertürk İstanbul'da gözaltına alındı. 3 gün içerisinde Emniyet'e gelerek ifade vermesi istenen 4 emekli amiral: Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat. Bunlara da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün tebligat yaptı.

                ESKİ CHP'LİLERDEN DESTEK
                CHP'li                 eski bakanlar ve milletvekilleri, bir araya geldi, 104 amirale destek bildirisi yayınladı. Aralarında Şükrü Sina Gürel, Çetin Soysal ve Ahmet Güryüz Ketenci'nin de bulunduğu 124 kişi, imzaladıkları bildiride, "Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" dedi. Böylelikle CHP'nin rengi bir kez daha ortaya serildi. Vekiller, "Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli amiral görüşlerini bildirdi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir?" dedi.

                    YÜKSEK TEPKİ
                    YÜKSEK Yargı Organları'ndan yapılan açıklamalarda darbe imalı bildiriye "demokrasi ve hukuk" vurgusuyla sert tepki geldi.
                    DANIŞTAY: Devlet organlarının egemenlik yetkisine müdahale edilmesi, demokrasiye ve hukuk devletine zarar vermektedir.
                    YARGITAY: Anayasal ve yasal yetkiye dayanmayan ve milletin iradesini hedef alan hiçbir güç ve oluşum kabul edilemez.
                    İÇIŞLERİ BAKANI SOYLU: Darbeyi işaret eden bir bildiri. O gece sabaha kadar uyumadık. İrtibatları ortaya çıkardık.
                    MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: Bildiri demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz...
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                    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 104 emekli amiralin skandal bildirisine sert tepki