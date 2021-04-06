Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 104 amiralin gece yarısı yayınladığı darbe imalı bildirisiyle ilgili Külliye'de bir değerlendirme toplantısı yaptı. Erdoğan, açıklamasında bildirinin art niyetli olduğunu anlattı:
Her şeyden önce bir gece yarısı gerçekleştirilen bu eylem üslubu, yöntemi hem de yol açacağı açıkça belli olan tartışmaları itibariyle kesinlikle art niyetli girişimdir.
Emekli amirallerin vazifesi bildiri yayınlamak değildir. Hiçbir kamu görevlisinin topluca böyle bir yola tevessül etme hakkı yoktur.