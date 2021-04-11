"BENİM GÖĞSÜMDE VE SIRTIMDA AĞRI VARDI ANCAK TEDAVİ OLMAMA DA BU KORUMALAR ENGEL OLDU"

"Olay yerine ambulans geldi, benim göğsümde ve sırtımda ağrı vardı ancak tedavi olmama da bu korumalar engel oldu. Bu şahıslar gerek kalmadığını belirterek ambulans ve polis ekiplerini gönderdiler. Daha sonra bu şahıslar Deniz ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldılar. Deniz beni eşimle birlikte başka araçla olay yerinden gönderdi. Ben korktuğum için herhangi bir polis merkezine giderek müracaatta bulunamadım."

"Deniz olay anında çektiğim bu görüntüleri sildirmek isteyince ben önce bu görüntüleri yedekledim akabinde Deniz'in baskısıyla telefonumdan sildim. Ancak yedekleme yaptığım için bu görüntüler ben de mevcuttur. Kendi rızam doğrultusunda dosyama eklenmek üzere teslim ediyorum. Olaydan sonra özellikle görüntüler basına düştükten sonra kuzenim Yusuf Sertbaş isimli kişiye sürekli telefon gelerek bana tehditler savruldu. Yusuf bana 'Senin hayatını karartacaklarmış. Bu belediye başkanı sonuçta.. Sonucunu sen düşün' şeklinde tehdit içerikli cümleler aktardı. Bu şahıslar beni kuzenim Yusuf üzerinden tehdit ettiler."

"Ben alkollü araç kullanarak kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs yada şahıslardan şikayetçiyim."