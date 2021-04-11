Geçtiğimiz günlerde alkollü araç kullanıp kaza yapan CHP'li Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç bu kez yeni bir skandal ile karşımıza çıktı. Maltepe Belediyesi'nin Halk TV'ye sadece bir haber için binlerce lira akıttığı ortaya çıktı.
BELGELERİ MHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI PAYLAŞTI
CHP'li belediyeler tarafından fonlandığı sık sık gündeme gelen HALK TV'ye ödenen ücretin belgesini MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, Twitter hesabından deşifre etti.
"CHP TIKIR TIKIR SOYUYOR"
Aydın skandala ait belgeleri paylaşarak "CHP'li Maltepe Belediyesi'nden tek bir haber için HALK TV'ye tamı tamına 113 bin TL aktarıldığını biliyor muydunuz?" dedi. Duruma tepki gösteren Aydın, "Paralar yandaşa gidiyor CHP tıkır tıkır soyuyor" ifadelerini kullandı.
BİR BAŞKAN DÜŞÜNÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN!
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden ayrılması kamuoyunda geniş yankı buldu.