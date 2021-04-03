Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden ayrılması kamuoyunda geniş yankı buldu.
FLAŞ SÖZLER: "BANA PARA TEKLİF ETTİ"
Sabah'ın haberine göre kazazede Pınar Keskin; söz konusu kazanın basına yansımasının ardından Maltepe Belediyesi yetkilileri tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle polise ifade verdi.
Pınar Keskin, "Ben alkollü araç kullanarak kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden Nazım Erdem Aslan isimli şahıs ile olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs yada şahıslardan şikayetçiyim" dedi.
ALİ KILIÇ, NAZIM ENDER ASLAN VE TEHDİT EDENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Pınar Keskin; Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği'nde ifade verdi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi'nde Ali Kılıç'ın fotoğrafçılığını yapan ve kazanın ardından rüşvet talep ettiğini iddia ettiği Nazım Ender Aslan ve kuzeni Yusuf Sertbaş'ı arayarak tehdit eden kişi yada kişilerden şikayetçi oldu.
İŞTE O İFADE
"Ben bugün sosyal medyaya düşen görüntüler için davetiniz üzere buraya geldim. Ben 26 Ağustos 2020 günü iş arkadaşım Deniz Yarar'dan kullanmak üzere Mercedes marka aracı ödünç aldım. Aynı akşam saat:21.30 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Evlendirme Dairesi karşısında Turgut Özal Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta beklediğim sırada arkamdan gelen bir araç bana hızlıca çarptı."
"BEN ALİ KILIÇ'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİM ANCAK ŞAHIS ALKOLLÜYDÜ"
"Bu kazada eşim Ahmet Keskin benimleydi. Araçtan aşağı indiğimde diğer araçtan alkollü bir erkek şahsın indiğini gördüm. Yanında bir bayan şahıs bulunuyordu. Erkek şahıs daha sonradan da internet üzerinden resimlerine bakarak emin olduğum Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tı. Yanımıza gelen diğer araçlardan korumalar indi ve bir anda kalabalık oluştu. Ben Ali Kılıç'la görüşmek istedim ancak şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen araca binerek uzaklaştı."