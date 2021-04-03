Ali Kılıç kimdir? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç kaç yaşında, nereli?

ALİ KILIÇ KİMDİR?

Ali Kılıç, 1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarında siyasetle tanıştı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.