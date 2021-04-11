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    • 11.04.2021 14:43
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    SON DAKİKA: Bakanı sosyal medyadan duyurdu! " Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz"

    Son dakika haberi... Bakanı 'tan son dakika açıklama geldi. Bakan Selçuk canlı sınıf uygulaması için, Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Bakan Selçuk sosyal medyadan duyurdu! Yakında...

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

    Canlı sınıf uygulaması nedir?

    Canlı sınıf uygulaması tarafından 29 Mart 2020'den beri ve 'da pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ile bu öğrencilerin kendi öğretmenlerini bir araya getiren bir platformdur.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan duyurdu! " Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz"