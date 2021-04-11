Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Canlı sınıf uygulaması nedir?

Canlı sınıf uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart 2020'den beri Ankara ve İstanbul'da pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler ile bu öğrencilerin kendi öğretmenlerini bir araya getiren bir platformdur.