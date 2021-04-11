Aşı olduğu halde koronavirüse yakalananlar dikkat! Her şey sil baştan!

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, korona virüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra tedbiri elden bırakarak virüs kapanlara kötü haber verdi. Hülür, böyle bir durumda kişiye ikinci dozun yapılmadığını, 180 gün sonra belirlenen aralıklarla tekrar iki doz aşı uygulandığını bildirdi.
Daha önce Çin'den alınan SARS-CoV-2 inaktif Sinovac, nisan ayı itibarıyla da Almanya'dan alınan mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşılarının uygulanması tüm Türkiye'de devam ediyor.
10 Nisan itibarıyla yapılan Covid-19 aşısı 19 milyona yaklaştı. 11 milyona yakın vatandaşa birinci doz, 8 milyona yakın vatandaşa ise ikinci doz aşı uygulandı.