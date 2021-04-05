CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığı iddia edildi. Kılıç'ın otomobiline çarptığını söyleyen kadın, kaza sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydederken kendisine susması karşılığında para teklif edildiğini ileri sürdü.
"ÖNÜMDE DURAN ARACA VURMUŞ OLDUM"
İddiaların odağındaki Ali Kılıç, Maltepe Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kazanın 26 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiğini belirten Başkan Kılıç, "Şahsımla ilgili geçtiğimiz Ağustos ayında karıştığım bir trafik kazasını aradan aylar geçmesine rağmen köpürterek, kurumumuzu yıpratmaya çalışanlarla ilgili de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kaza 26 Ağustos'ta gerçekleşmişti.
Ben de aynı günün sabahında bir göz operasyonu geçirmiştim. Sizlere doktor imzalı ve hastane giriş kayıtlarını belgeleriyle sunuyorum. Doktorlarımızın raporları burada. Öğleden sonra saat üçe, dörde kadar oradan ilaç alarak çalışmalarıma devam ettim. Her hafta düzenli gerçekleştirdiğimiz başkan yardımcılarımla haftalık toplantımıza başkanlık ettim" şeklinde konuştu. Kılıç, "Bu doktorumuzun bana yazdığı reçete, o gün operasyon geçirdiğime dair belgedir.
Bu da ertesi gün de tekrar kontrole gittiğime dair belgedir. Tarihleri burada var. İsteyen arkadaşlara verebilirim. Bu göz operasyonunda sonra rutin olarak belediye başkan yardımcılarımızla, teknik kadromuzla beraber yaptığımız bir toplantıya katılma fırsatım oldu. Toplantı bittiğinde şoförüm izinliydi. Eve giderken Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeyken önümde bulunan beyaz bir araç ani fren yaptı. Ben de arkadan önümde duran araca vurmuş oldum.