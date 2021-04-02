Taciz, tecavüz ve ihale kıyaklarıyla gündeme gelen CHP'nin ismi yeni bir skandalla anılıyor.
CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken bir kadının kullandığı araca çarptığı iddia edildi.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
OLAYI KAPATMA GİRİŞİMİ
Olay sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Kılıç'ın kazanın hemen ardından olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı çağırarak olayı kapatmaya çalıştığı belirtildi.
Özel Kalem Müdürü Umut Polat