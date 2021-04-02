Umut Polat ve Nazım Ender Aslan'ın, kazazede kadınla pazarlık yaptığına yönelik video internet sitelerine düştü.

"SUSALIM DİYE BİZE PARA VERİYORLAR"

Kazazede kadın söz konusu videoda, "Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar "para verelim, rüşvet verelim" diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen" şeklinde konuştu.



Nazım Ender Arslan