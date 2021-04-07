SON DAKİKA: CHP'li İzmit Belediyesi Atatürk'e benzemeyen iki Atatürk heykeli için 72 bin lira ödedi

CHP'li belediyeler ile heykeller artık ayrılmaz bir bütün. Hatta öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi yerine Cumhuriyet Heykel Partisi olarak bile bu durum eleştiriliyor. Daha önce CHP'li belediylerin heykellere 17 milyon TL harcadığı ortaya çıkarken bu tutara 72 bin TL daha eklendi.