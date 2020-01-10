CHP iki yılda 17 milyon lirayı heykele harcadı!

Kirlilik ve pis kokudan vatandaşın pencere bile açamadığı, çöp dağlarının oluşturduğu CHP'li il ve ilçe belediyelerde, millet için verilen ödeneklerin akıbeti belli oldu... Batılı ülkelere parmak ısırtan, Türkiye'nin şahlanışında mihenk taşı olan mega projelere karşı çıkan CHP'nin kamu kaynaklarını millete hizmet yerine heykele harcadığı, son 2 yılda heykellere ödenen paranın tam 17 milyona yaklaştığı ortaya çıktı.

DİKKAT HEYKEL ÇIKABİLİR

Yeni Akit'te yer alan habere göre, 2002 yılı öncesinde ekonomik istikrarsızlığın arttığı ve yatırımların durma noktasına geldiği Türkiye'yi şaha kaldıran AK Parti ile CHP arasındaki vizyon farkını gözler önüne seriyoruz.

AK Parti Türkiye'ye 18 yılda 23 mega proje kazandırırken, yıkmanın, yasaklamanın, engellemenin peşinde olan CHP millete hizmet için aktarılan paraları heykele yatırdı.

AK Parti'nin dünyadaki 10 dev projenin 6'sını Türkiye'ye getirme hamlesi sonra birbiriyle yarışan CHP'li belediyeler, son iki yılda 16 milyon 947 bin 938 lirayı heykel yapımına harcadı. Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Kanal İstanbul'a kadar millet hayrına yapılan her yatırıma engel olmaya çalışan CHP'nin yönettiği belediyeler nerdeyse çivi bile çakmadığı ilçelerin her yerini heykellerle donattı.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Porsuk Çayı kenarına yaptırdığı 'Çekirdek çitleyen eşek' heykeli kamuoyunda uzun süre alay konusu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde açtığı Türk katili papaz Makarios heykeli büyük tepki çekmişti.

İTİNAYLA HEYKEL YAPILIR

İsraf edebiyatı yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nü yönettiği dönemde ilçede düzenlenen Heykel Sempozyumuna 1 milyon 440 bin lira akıttı. Hatta İmamoğlu, Kıbrıs'ta Türklerin ölümüne sebep olan katil Başpiskopos Makarios'un heykelini bile dikti. HDP ve İP'in oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, sık sık heykel parlatma girişimleriyle CHP'li belediyeciliğe yeni bir soluk getirdi. Maaş krizleriyle gündeme gelen Karşıkaya Belediyesi, 2 yılda 11 milyon harcadı. Kartal'ın CHP'li eski Belediye Başkanı Altınok Öz, Kıbrıs ve Nevşehir başta olmak üzere 10 yılda onlarca heykel yaptırdı. Şöhreti ilçe sınırlarını aşan CHP'li Öz, sadece Kıbrıs'taki Rauf Denktaş'ın heykeline 175 bin lira ödedi.

CHP'NİN ÇILGIN PROJESİ: HEYKEL

8 ayda hiçbir projeyi hayata geçiremeyen CHP'li Antalya Belediyesi sadece bir parka 11 heykel yaptırırken, çöp dağlarıyla boğuşan CHP'li Gaziemir, heykel bakım ve onarımlarına 448 bin 660 lira harcadı. CHP'li Balçova Belediyesi heykel yapım ve onarımına 36 bin lira verirken, CHP'li Nilüfer Belediyesi 521 bin 278 lira, daha önce CHP tarafından yönetilen Süleymanpaşa Belediyesi ise 1.5 milyon lirayı heykelciliğe yatırdı. Adana'nın CHP'li Çukurova Belediyesi 370 bin lira, Mersin'in CHP'li Yenişehir Belediyesi 200 bin lira, CHP'li Bodrum Belediyesi 87 bin lira, CHP'li Eskişehir Belediyesi ise 1 milyon 170 bin lirayı anıt ve heykelciliğe yatırdı.

8 ayda Antalya'ya bir çivi dahi çakmayan CHP'li başkan Muhittin Böcek'in ilk icraatı belediye hizmet binası bahçesine Atatürk heykeli dikmek olmuştu.