"EN BÜYÜK AYI BOYU BUDUR"

CHP'li Şahin devasa ayı heykelin çok eleştirilmesine cevap vererek, "Hayvanları seçme sebebim heykel değil. Çocuklar reel olarak hayvanları tanısın. Benim derdim çocuklar. Ne orta yaşlar, ne de yaşlılar. Çocuklar gördüğünüz gibi daha onların naylonları varken gelip fotoğraf çekildiler. Bilecik bölgesindeki en büyük ayı boyu budur ve birebir yapılmıştır. Yine diğerleri için de geçerlidir. Atatürk için de geçerlidir. Atatürk heykeli bire bir Atatürk'ün kendi boyutundadır. Çocuklar, insanlar Atatürk'ü kendine yakın hissetsin diye kasti olarak böyle yapılmıştır. Ayının gerçek boyu neyse o boydadır, tilki de o boydadır, geyik de o boydadır. Atatürk'ün boyu falan değildir önemli olan, Atatürk'ün felsefesidir. Atatürk'ü Bilecik'in göklerine bile sığdıramazsınız" ifadelerini kullandı.

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